Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступит в Конгрессе США 17 марта. Стрим выступления начнётся в 16:30 по белорусскому времени.

Посмотреть в прямом эфире можно будет здесь. Или в плеере ниже:

Советник Тихановской Франак Вячорка рассказал, о чем она будет говорить.

«Слушания в Конгрессе – достаточно формальная процедура. Докладчик, как правило, готовит полный текст показаний (testimony), и зачитывает короткую версию перед конгрессменами. Текст и транскрипт выступления, а также вопросы-ответы, публикуются на сайте Конгресса. На него потом смогут ссылаться законодатели и чиновники», — уточнил процедуру Франак Вячорка.

По его словам, Светлана Тихановская в своем выступлении напомнит о судьбе женщин: Марии Колесниковой, Вероники Цепкало, Нины Багинской, Ольги Хижинковой, Елены Левченко.

Расскажет историю блогера Игоря Лосика, заключённой Натальи Херше, убитых Александра Тарайковского, Геннадия Шутова, Романа Бондаренко.

Среди прочих, Тихановская упомянет работу Координационного совета, правозащитного центра «Вясна», Белорусской ассоциации журналистов, фондов солидарности, проектов «Зубр», «Голос» и других.

Лидер белорусской оппозиции намерена рассказать американским конгрессменам о стратегии мирного протеста.

По словам Франака Вячорки, она будет заключаться в переходе от давления через протесты к выборам через переговоры.

Также Светлана Тихановская намерена призвать американские власти расширить санкции и оказать помощь репрессированным, СМИ, демократическим активистам.

Поделиться ссылкой: