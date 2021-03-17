Следственный комитет пришел с проверкой в витебскую БСМП, где работает Владимир Мартов

В витебскую БСМП, где произошло ЧП с подачей кислорода больным на ИВЛ — и о нем рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов, — снова приехала комиссия из Минска. Кроме того, врача и его коллег опросил следователь. Об этом TUT.BY сообщил Владимир Мартов.

— Комиссия приехала в больницу 16 марта и еще находится у нас. Представители комиссии пока со мной не разговаривали. У врачей, которые дежурили 7 и 8 января, собрали пояснительные, — рассказал Владимир Мартов.

Завотделением анестезиологии и реанимации БСМП также сообщил, что ситуацией с подачей кислорода заинтересовался СК:

— Позавчера, 15 марта, меня опрашивал следователь — про подробности ЧП. Вчера и сегодня на эту тему беседуют с моими коллегами. СК проверяет факты, которые я озвучил.

ЧП с кислородом в БСМП Витебска

Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов рассказал TUT.BY о том, что в начале января в больнице, в хирургическом корпусе, три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека». Медик сообщил об этом министру Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне, самому же Мартову с апреля не продлевают контракт.

В пятницу, 12 марта, Александр Лукашенко побывал в Молодечненской центральной районной больнице и там спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича об этом ЧП. «Были небольшие перебои», — так ситуацию прокомментировал Пиневич. Лукашенко же потребовал: «Ну, если там политика, то, значит, надо на место человека ставить». «Поставим», — пообещал Пиневич.

«Подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет», — ответил на это Владимир Мартов.

14 марта ЧП с кислородом прокомментировал глава Минздрава Дмитрий Пиневич. В интервью СТВ он охарактеризовал завотделением реанимации витебской БСМП Владимира Мартова как профессионала, но подчеркнул, что, по его данным, перебои в подаче кислорода в больнице не были причиной гибели пациентов.

— Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич, — отметил Пиневич.

Он также рассказал, что в БСМП Витебска был выявлен целый ряд нарушений, например факт нарушения санэпидемрежима, что могло и, скорее всего, приводило к внутрибольничному заражению коронавирусом персонала, в том числе в «красной зоне».

— Отмечалось, что, к сожалению, Владимир Юрьевич своим плохим примером показывает несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в «красной зоне».

Пиневич отметил, что меры дисциплинарного воздействия приняты к целому ряду специалистов больницы скорой помощи.

1 марта Владимир Мартов получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продлевают трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».

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