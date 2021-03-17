Российские сенаторы ратифицировали протокол о новых условиях кредита для БелАЭС

Совет Федерации ратифицировал протокол о новых условиях предоставления правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции (БелАЭС).

Документ вносит поправки в соответствующее российско-белорусское соглашение, сообщает Interfax.by.

Как сообщалось, договоренности двух сторон о реструктуризации кредита на БелАЭС были достигнуты летом 2020 года.

Период использования кредита продлен на два года – с конца 2020 года до конца 2022 года. Предусмотрен перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Также предусмотрена замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную ставку в размере 3,3% годовых. Приводятся данные о том, что среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения составило 4,11% годовых.

В случае ратификации протокола Беларусь сможет начать уплачивать пониженную ставку по кредиту с 1 апреля 2021 года.

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