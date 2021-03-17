Представитель Беларуси в ООН заявил, что в стране нет политзаключенных, доказательств о пытках — тоже

Все обвинения в изнасиловании мирных протестующих и насильственных исчезновениях, приписываемые милиции, не подкреплены никакими письменными заявлениями и доказательствами. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в интервью швейцарской телерадиокомпании Radio Télévision Suisse.

«Нет доказательств, что применение силы со стороны органов правопорядка чрезмерное»

Юрий Амбразевич считает, что все обвинения, выдвинутые властям и правительству Беларуси в чрезмерном насилии со стороны милиции, а также в злоупотреблениях со стороны органов правопорядка, не обоснованы. А политических заключенных в стране нет.

— Все обвинения в изнасиловании и насильственных исчезновениях, приписываемые милиции, не подкреплены никакими письменными заявлениями и доказательствами. У этих заявлений была только одна цель: дискредитировать органы правопорядка и правительство, а также разозлить протестующих. В Беларуси нет политических заключенных. При этом было возбуждено порядка 2500 уголовных дел вследствие преступных деяний со стороны демонстрантов, нападения на милицию, вандализма, хулиганства или даже преследования государственных служащих и членов их семей со стороны сторонников оппозиции, — заявил представитель Беларуси в ООН.

С августа по октябрь 2020 года лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» зафиксировал более 500 случаев насилия над людьми, которые попали в изолятор и ЦИП на Окрестина. Ни одного уголовного дела по фактам пыток не заведено до сих пор.

Амбразевич также отметил, что со стороны граждан по факту насилия со стороны милиции было подано более 900 жалоб, но уже проверенные не дают оснований для возбуждения уголовных дел.

— Эти жалобы на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов во время столкновений и в центрах содержания под стражей в настоящее время проверяются. Но, по данным Следственного комитета и МВД, уже проверенные жалобы заявителей не дают оснований для того, чтобы признать их обоснованными. Следовательно, нет никаких доказательств, позволяющих квалифицировать применение силы со стороны органов правопорядка как чрезмерное и неправомерное, — еще раз повторил Амбразевич.

Представитель официального Минска в ООН упомянул и акции протеста, проходившие в Беларуси после президентских выборов. По его мнению, на улицы белорусских городов выходило не более 400 тысяч человек, что составляет «небольшое меньшинство».

— Для начала мы должны спросить себя: были ли протестующие действительно правы, оспаривая официальные результаты президентских выборов? Если оценить максимальное количество демонстрантов, заявленное самими конкурентами Александра Лукашенко, это максимум 300−400 тысяч человек. Это в значительной степени соответствует количеству избирателей, которые не голосовали за действующего президента. Люди, вышедшие на улицы, — очень небольшое меньшинство, — заявил представитель Беларуси.

«Выход из кризиса — новая Конституция»

Амбразевич также подчеркнул, что власть уже четко указала возможный выход из кризиса. В частности, предоставив гражданам возможность выразить свое мнение в части внесения изменений в Конституцию и модернизации политической системы.

— На данный момент я не могу предсказать, какие будут изменения, но они могут касаться баланса сил между различными государственными органами и изменения роли политических партий. Все это видится выходом из кризиса, — считает Юрий Амбразевич.

В ответ на вопрос, намерено ли белорусское правительство начать диалог с лидерами оппозиции, такими как Светлана Тихановская или Координационный совет оппозиции, Юрий Амбразевич почему-то упомянул количество подписчиков Тихановской в соцсетях.

— Посмотрите, что собой представляет Светлана Тихановская. Посмотрите в интернете, сколько у нее подписчиков в социальных сетях. Эта цифра никогда не превышала 100 тысяч человек. Этим все сказано, — считает Амбразевич.

К слову, только в телеграм-канале у Светланы Тихановской на 17 марта 99,5 тысячи подписчиков. В инстаграме — 169 тысяч, на YouTube — 28,8 тысячи.

Поделиться ссылкой: