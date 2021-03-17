Минские больницы закупают мешки для трупов

Некоторые минские больницы, которые принимали “ковидных” пациентов, серьёзно увеличили закупки патологоанатомических мешков, сообщает "Еврорадио". Это можно понять по тендерам, размещённым на сайте goszakupki.by.

17 марта 2020 года 1-я городская клиническая больница хотела закупить “мешки для патологоанатомического материала” в количестве 500 штук за 6 тысяч рублей. Обеспечивать ими больницу потенциальный поставщик, согласно условиям конкурса, должен был с 1 апреля до 25 декабря 2020 года.

В 2021 году эта же больница покупает уже 1200 мешков для трупов — за 10 тысяч 800 рублей. Это в 2,4 раза больше!

Справедливости ради отметим, что в этом году мешки требуются не с 1 апреля, а с 1 февраля, то есть на два месяца раньше. Но, так или иначе, в этом году больница закупает гораздо больше мешков. В 2020-м за время поставки выходило в среднем по 55 мешков в месяц, а в 2021-м — уже по 109 мешков.

5-я городская клиническая больница в 2020 году искала поставщика 700 мешков за 6200 рублей. Поставить их должны были с 24 февраля и до конца года.

В тендере 2021 года требуется уже 1050 мешков за 8400 рублей. Поставка нужна на месяц раньше — с 19 января. То есть в прошлом году тратили в среднем по 77 мешков в месяц, на 2021-й закупают по 95.

Столичная Больница скорой медицинской помощи в прошлом году закупила мешков для трупов на 22 тысячи 800 рублей. 1900 мешков им поставляли с 29 апреля и по 31 декабря. То есть закупка производилась исходя из 210 мешков в месяц.

В этом году БСМП покупает 2500 мешков за 37 тысяч 500 рублей. Срок поставки — с 22 марта и до конца года, а это — примерно 250 мешков в месяц.

COVID-19 пришёл в Беларусь больше года назад. За это время госпропаганда прошла стадии от отрицания до принятия. Теперь в официальных источниках информации просто утверждают, что у нас всё не так плохо, как в других странах.

По официальной статистике к 16 марта, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Беларуси умерло 2112 пациентов. Причём чиновники из Минздрава словно контролируют смертность от COVID-19: она стабильна и не меняться неделями. Например, с 14 по 27 февраля в день умирало от вируса по 10 человек во всей стране.

Но, как следует из тендерных данных только по трём минским больницам, в этом году закупаются на 1650 патологоанатомических мешков больше, чем в прошлом. Откуда такой спрос, если, по официальной статистике, смертность от COVID-19 в Беларуси в пределах одиннадцати человек в день?

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