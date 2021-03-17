Минские больницы закупают мешки для трупов

Некоторые минские больницы, которые принимали “ковидных” пациентов, серьёзно увеличили закупки патологоанатомических мешков, сообщает "Еврорадио". Это можно понять по тендерам, размещённым на сайте goszakupki.by.

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Минские больницы закупают мешки для трупов
Фото носит иллюстративный характер

17 марта 2020 года 1-я городская клиническая больница хотела закупить “мешки для патологоанатомического материала” в количестве 500 штук за 6 тысяч рублей. Обеспечивать ими больницу потенциальный поставщик, согласно условиям конкурса, должен был с 1 апреля до 25 декабря 2020 года.

В 2021 году эта же больница покупает уже 1200 мешков для трупов — за 10 тысяч 800 рублей. Это в 2,4 раза больше!

Минские больницы закупают мешки для трупов
Закупка учреждения здравоохранения “1-я городская клиническая больница” города Минска

Справедливости ради отметим, что в этом году мешки требуются не с 1 апреля, а с 1 февраля, то есть на два месяца раньше. Но, так или иначе, в этом году больница закупает гораздо больше мешков. В 2020-м за время поставки выходило в среднем по 55 мешков в месяц, а в 2021-м — уже по 109 мешков.

5-я городская клиническая больница в 2020 году искала поставщика 700 мешков за 6200 рублей.  Поставить их должны были с 24 февраля и до конца года.

В тендере 2021 года требуется уже 1050 мешков за 8400 рублей. Поставка нужна на месяц раньше — с 19 января. То есть в прошлом году тратили в среднем по 77 мешков в месяц, на 2021-й закупают по 95.

Минские больницы закупают мешки для трупов
Закупка учреждения здравоохранения “5-я городская клиническая больница”

Столичная Больница скорой медицинской помощи в прошлом году закупила мешков для трупов на 22 тысячи 800 рублей. 1900 мешков им поставляли с 29 апреля и по 31 декабря. То есть закупка производилась исходя из 210 мешков в месяц.

В этом году БСМП покупает 2500 мешков за  37 тысяч 500 рублей. Срок поставки — с 22 марта и до конца года, а это — примерно 250 мешков в месяц.

Минские больницы закупают мешки для трупов
Закупка учреждения здравоохранения “Городская клиническая больница скорой медицинской помощи”

COVID-19 пришёл в Беларусь больше года назад. За это время госпропаганда прошла стадии от отрицания до принятия. Теперь в официальных источниках информации просто утверждают, что у нас всё не так плохо, как в других странах.

По официальной статистике к 16 марта, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Беларуси умерло 2112 пациентов. Причём чиновники из Минздрава словно контролируют смертность от COVID-19: она стабильна и не меняться неделями. Например, с 14 по 27 февраля в день умирало от вируса по 10 человек во всей стране.

Но, как следует из тендерных данных только по трём минским больницам, в этом году закупаются на 1650 патологоанатомических мешков больше, чем в прошлом. Откуда такой спрос, если, по официальной статистике, смертность от COVID-19 в Беларуси в пределах одиннадцати человек в день?

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