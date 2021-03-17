Минфин хочет пополнения бюджета от малого и среднего бизнеса

Минфин намерен сократить налоговые льготы и повысить уровень участия малого и среднего бизнеса в формировании бюджетных доходов.

Об этом говорится в статье министра финансов Юрия Селиверстова, опубликованной в свежем номере ведомственного журнала «Финансы. Учет. Аудит».

Он отмечает наличие значительного количества режимов налогообложения, вклад которых не вполне адекватен той деятельности, которой занимаются субъекты хозяйствования. По мнению министра, налоговая система перенасыщена льготами и преференциальными режимами.

Селиверстов предлагает: “расширить налоговую базу за счет отмены льгот при одновременном совершенствовании порядка уплаты основных налогов. Цель данных мероприятий – создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — пишет министр.

Министр финансов убежден, что “все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты”. Поэтому ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета. Селиверстов указывает, что началось активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денег.

«Для минимизации такой практики предлагается установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам», — считает министр.

Юрий Селиверстов также предлагает механизмы для накопления средств предприятиями. Речь идет о приобретении госпредприятиями облигаций «Банка развития». Стимулировать их предполагается предоставлением льгот по отчислениям в фонд национального развития.

«Дополнительным источником финансовых ресурсов для предприятий станет внедрение механизма накопления средств государственными организациями для осуществления инвестиций через приобретение облигаций Банка развития. Повысит заинтересованность в приобретении данных ценных бумаг льгота по отчислениям в фонд национального развития для субъектов хозяйствования (на сумму покупки ими таких облигаций). В свою очередь, реализация инициативы сформирует банку необходимый объем средств, который можно пустить на кредитование долгосрочных производственных инвестиционных проектов», — отмечает министр.

Обеспечивая рост бюджетных доходов, Минфин также нацелен на оптимизацию расходов, в том числе за счет пересмотра штата бюджетных организаций.

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