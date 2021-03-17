Лобовое столкновение «Нивы» со школьным автобусом. Погиб пассажир легкового автомобиля

В момент аварии детей в автобусе не было. Пресс-служба МВД РБ сообщает, что автобус ехал по маршруту за детьми.

ДТП случилось сегодня, 17 марта, на 3-м км автодороги Осиповичи–Дараганово. «ВАЗ-2121» под управлением 55-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ».

По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков «Опасные повороты» и «Аварийно-опасный участок».

В результате аварии 51-летний пассажир автомобиля скончался, ещё два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона их деблокировали сотрудники МЧС.

Водитель и четыре взрослых пассажира автобуса не пострадали.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты.

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