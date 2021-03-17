Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

В Беларуси за сутки зарегистрировано 1 124 пациента с COVID-19, выписаны 1 305 пациентов, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 305 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 296 183 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции, по данным Минздрава, на территории страны умерли 2 121 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 104 теста. Всего в стране проведено 5 139 195 тестов.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 120 819 288 заболевших COVID-19, умерли от этой инфекции 2 672 857 человек.

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