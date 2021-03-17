Как в Китае регулируют Интернет

Власти хотят «максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества» и создать единый государственный регулирующий орган в сфере информационных технологий, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Как выглядит ситуация с цензурой и регулированием Интернета в Китае, объясняет “Радио Свобода”.

На основании чего контролируется Интернет в Китае?

Он регулируется более чем 50 отдельными правилами. На практике государственные учреждения ограничивают доступ к определенным страницам и услугам посредством сотрудничества с местными интернет-провайдерами, компаниями и НПО.

Доступ в Интернет блокируется через так называемый «большой межсетевой экран», созданный в рамках проекта «Золотой щит». На его запуск было потрачено около 800 миллионов долларов. Но содержание такой плотины сегодня стоит миллиарды.

Китайская «киберполиция» следит за Интернетом и тем, что там обсуждают.

Значит, независимых СМИ там нет?

Нет. В Китае независимые СМИ просто невозможны. Все фильтруется.

Но в законах о цензуре много неточностей, и, вероятно, нет никого, кто бы точно знал, что заблокировано, а что нет. Все работает совершенно случайно. Некоторые страницы вообще не загружаются, а некоторым приходится ждать очень долго.

Что блокируется в Китае?

Особенно это касается политических сайтов: BBC, Голос Америки, Википедии, YouTube, страниц, связанных с Тибетом, Далай-ламой или Тайванем.

Публикация сообщений в Facebook, Instagram или Twitter из Китая невозможна. Но интересно, что даже государственные СМИ имеют официальные профили на этих порталах.

Западные поисковые системы, такие как Google, тоже не работают в Китае. Вместо этого они создали собственные, например, Baidu. Но контент там сильно фильтруется.

У большинства порталов есть собственные локальные опции. Очень популярным приложением на мобильных устройствах является WeChat — коммуникатор с широкими возможностями для обмена фотографиями и статусами. Также существует версия Twitter — сервис Weibo.

Китайский Интернет блокирует не только сайты целиком, но и отдельные слова или изображения. Невозможно не только «нагуглить» в китайском поисковике, например, кадры со съемок демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году — запрещены и менее очевидные вещи. Так, в 2017 году были запрещены изображения Винни-Пуха, так как китайцы в шутку стали сравнивать внешность медведя с внешностью главы государства. Запрещено включать в переписку такие фразы, как «Советские анекдоты» или «Гонконг, вперед!» И даже цифру «709».

Можно ли обойти блокаду?

У молодых людей есть способы обойти этот запрет, используя бесплатные VPN и такие инструменты, как Freegate. Авторы программы — инженеры, пережившие резню на площади Тяньаньмэнь в студенческие годы. Сегодня они работают в Кремниевой долине.

Несмотря на блокаду, в Китае более 10 миллионов пользователей Twitter.

Некоторые блокады можно довольно легко обойти. Учетная запись Gmail, подключенная к приложению Mail на iOS, позволяет отправлять и получать электронные письма. Аналогично с некоторыми веб-сайтами.

Если сайт не работает в браузере, вы можете попытаться получить к нему доступ через агрегаторы контента, такие как Flipboard или Feedly. Однако иногда даже это не помогает.

Не просто фильтрация …

В 2017 году группа исследователей из Гарварда опубликовала отчет, который показывает, что правительство Китая насчитывает около двух миллионов создателей онлайн-контента. Их задача — публиковать благоприятные для власти политические комментарии. Количество таких текстов оценивается в 400 миллионов в год.

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