Глава российского НОК встретился с Виктором Лукашенко

Сегодня глава НОК РФ Станислав Поздняков и министр спорта РФ Олег Матыцин провели в Москве встречу с Виктором Лукашенко, о чем сообщает пресс-служба ОКР.

«Виктор Лукашенко обсудил с руководством спортивной отрасли России подготовку к Олимпиаде, …. поблагодарил Олимпийский комитет России за сотрудничество и поддержку в области олимпийского образования, возможность участия в программах Российского международного олимпийского университета, за приглашение к участию в Международном форуме юных олимпийцев». – говорится в сообщении НОК.

А министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин предложил «рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке, где есть необходимые инфраструктура и оборудование для успешной подготовки сборных команд к крупным международным соревнованиям».

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