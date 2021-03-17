Давыдько — о письме, где он якобы предлагает освободить Лукашенко от должности: «Мою почту взломали»

В среду утром независимые СМИ, в том числе TUT.BY, получили на редакционную почту письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько, в котором он призывает своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Лукашенко от должности. В комментарии TUT.BY Давыдько заявил, что его почту взломали — и от его имени рассылают такие письма.

«Как депутат и гражданин Республики Беларусь я не могу больше спокойно смотреть на то, что происходит в стране. Я вижу, что жизнь в Республике Беларусь, к моему глубокому сожалению, ухудшается. И как бы я ни поддерживал Александра Григорьевича Лукашенко, я вынужден признать: страна движется не туда. Мы все больше подвергаемся влиянию Запада, хотя должны быть с Россией. Поэтому я призываю своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Григорьевича Лукашенко от должности», — говорится в письме, которые получили редакции медиа.

Также в нем указывается, что Давыдько уже инициировано создание специальной комиссии, которая «сделает заключение о стойкой неспособности Александра Лукашенко осуществлять обязанности президента».

«Также мною направлено письмо в Следственный комитет Республики Беларусь и запрошены необходимые материалы и сведения», — написано в этом письме — и приложен скрин якобы того самого обращения.

— Кто-то взломал мою почту и от моего имени рассылает эти глупые письма. Вам, вероятно, это нравится, потому что политика вашего ресурса направлена на свержение государственной власти. Но вам я отвечаю, как есть на самом деле: естественно, я этого не делал, — заявил Геннадий Давыдько в разговоре с журналистом TUT.BY.

В Палате представителей TUT.BY сказали, что это письмо — фейк, и ни о какой комиссии в парламенте вопрос не ставился.

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