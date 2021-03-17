Церемония бракосочетания политзаключённого в СИЗО-7 Бреста. Впечатления невесты

Татьяна и Святослав вместе уже 5 лет. 22 декабря его задержали по ст. 293 ч.2. и поместили в СИЗО. Историю политзаключённого ранее публиковала “Вясна. Брэст”.

Несмотря на сложность жизненной ситуации,Татьяна была рада стать супругой Святослава. «Это лишь временные трудности, которые нужно преодолеть. Главное не сдаваться и продолжать идти вперёд. Ведь за свое счастье нужно бороться», – рассказала невеста.

В январе в одном из своих писем Святослав сделал Тане предложение. Они долго не могли определиться, где расписаться, – в СИЗО, или уже после суда, в колонии. В итоге пара поняла, что больше ждать они не могут и хотят заключить брак сейчас. «Мы не виделись 3 месяца, поэтому этот день для меня был более, чем особенный. Все это время я видела Святослава лишь во снах. До последнего момента не могла поверить,что вот-вот я с ним встречусь вживую».

За неделю до назначенной даты невеста написала политзаключённому об этом в письме. «Ребята в камере ему помогли подготовиться. На церемонии Святослав был в джинсах, пиджаке и туфлях. К слову, я никогда до этого момента не видела его в “деловом стиле”».

Сначала Татьяну вместе с работницей ЗАГСа привели в маленькую комнату, стены которой были увешаны иконами. Таня очень волновалась, и женщина, проводившая церемонию, всячески её успокаивала. Сказала,что постарается дать возможность побыть паре вместе подольше, насколько это будет возможным. «Как только Святослава завели, мы обняли друг друга. У меня сразу покатились слезы, но он попросил не плакать. Очень сложно было сдержать эмоции, но мне удалось. С того момента счёт времени я потеряла».

Вся церемония, по словам невесты, заняла не больше десяти минут: работница ЗАГСа зачитала речь, жених и невеста обменялись кольцами и их объявили мужем и женой. «Перед тем, как его увели, мы ещё раз смогли обнять друг друга. Весь процесс занял минут 10. Но эти 10 минут впервые за 3 месяца дали мне возможность почувствовать себя счастливой».

Когда Татьяна вышла из СИЗО, ее уже встречали друзья с цветами. «В этот момент эмоции сдерживать я больше не могла. Однозначно могу сказать: несмотря на обстоятельства и место проведения церемонии, этот день стал одним из лучших дней в моей жизни».

Со слов брестчанки, Святослав Герасимук, несмотря ни на что, держится в СИЗО на позитиве. «Он по-прежнему верит в лучшее и знает, какой бы срок ему не дали, в конечном итоге все будет хорошо. Он так же, как и я, готов бороться за свое счастье».

Поделиться ссылкой: