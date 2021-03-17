Адвокаты обжаловали обвинение Максиму Знаку

Адвокат Дмитрий Лаевский сообщает, что обвинение по трем статьям Максиму Знаку, адвокату штаба Бабарико, обжаловали.

— Мы обжаловали обвинение Максиму Знаку. Жалобу отправили в день Конституции, а сейчас она поступила в Генпрокуратуру.

Это именно то обвинение, которое появилось в феврале 2021 и в котором кроме статьи 361 УК о публичных призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности, появились статья 361-1 УК о создании экстремистского формирования, коим назван Координационный совет, и статья 357 УК о заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем.

Текст обвинения — это отдельная история. Стиль особенный, такого раньше в постановлениях не встречал. Встречал только в художественной и публицистической литературе. При прочтении подметил, что в обвинении мало правовых понятий и много идеологических оценок — такое положение вещей сразу порождает сомнение о мотивах уголовного преследования.

Про отсутствие противоправных призывов в высказываниях Максима сказано было нами уже неоднократно. Про то, что нет доказательств экстремистских целей у Координационного совета, думаю, и говорить не надо — это очевидный факт. О чем имеет смысл сказать пару слов, так это про статью 357 УК. Вероятно, это первое дело по такой статье. Хотя тут о деле говорить вряд ли возможно — нет оснований для дела.

Исходя из содержания ст. 357 УК, для обвинения в совершении такого преступления надо доказать прежде всего обстоятельства, которые образуют категории «заговор» и «захват государственной власти». Причем захват должен планироваться заговорщиками именно посредством неконституционных действий.

То есть следователю надо сформулировать, в каких действиях выразился «заговор», на достижение какой цели он направлен, в каких действиях должен был выразиться «захват власти», и что власть переходит к участникам заговора именно способом, противоречащим Конституции. Но в обвинении Знаку эти признаки не раскрыты.

Если же посмотреть доступные в интернете выступления общественных и политических лидеров, которые звучали летом 2020 до задержания Знака, то в них идет речь либо о новых выборах, либо про отставку, либо про необходимость переговоров. Однако всё это процедуры, которые не противоречат Конституции. Выборы — это конституционная процедура, причем если они проводятся без нарушений, то их результат заранее неизвестен, то есть новые выборы не могут быть способом захвата власти. Отставка президента тоже упоминается в Конституции, причем вследствие нее власть переходит к премьер-министру, а не к членам гражданского общества, то есть это тоже не способ захвата власти. Переговоры — это вообще процедура обмена мнениями, которая происходит по воле обеих сторон и сама по себе не прекращает властных полномочий ни у кого.

Так что состав преступления по ст. 357 УК отсутствует. Значит, нет оснований для уголовного преследования — надо освобождать человека.

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