В Ивановском районе племянник обокрал многодетную женщину

Женщина получила деньги за рождение третьего ребенка и хранила сбережения дома. Об этом знал ее племянник, который в отсутствие родственников забрался в дом и украл шесть тысяч белорусских рублей.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

–13 марта жительница Ивановского района обратилась в РОВД с заявлением о хищении денежных средств. По горячим следам был задержан ее 26-летний племянник, когда он возвращался в деревню на такси. Молодой человек большую часть похищенных денег к этому моменту успел потратить. С его слов он привык жить красиво, поэтому решился на преступление.

Гражданин задержан. Он стал фигурантом уголовного дела.

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