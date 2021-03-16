В Ивановском районе племянник обокрал многодетную женщину

У жительницы Ивановского района Брестской области племянник похитил часть выплаченного материнского капитала, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

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В Ивановском районе племянник обокрал многодетную женщину
Фото: УВД Брестского облисполкома

Женщина получила деньги за рождение третьего ребенка и хранила сбережения дома. Об этом знал ее племянник, который в отсутствие родственников забрался в дом и украл шесть тысяч белорусских рублей.

В Ивановском районе племянник обокрал многодетную женщину
Фото: УВД Брестского облисполкома

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

–13 марта жительница Ивановского района обратилась в РОВД с заявлением о хищении денежных средств. По горячим следам был задержан ее 26-летний племянник, когда он возвращался в деревню на такси. Молодой человек большую часть похищенных денег к этому моменту успел потратить. С его слов он привык жить красиво, поэтому решился на преступление.

В Ивановском районе племянник обокрал многодетную женщину
Фото: УВД Брестского облисполкома

Гражданин задержан. Он стал фигурантом уголовного дела.

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