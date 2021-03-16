В ДТП под Минском попал школьный автобус

В автобусе на момент ДТП было 11 детей. Школьники не пострадали, так как все были пристегнуты ремнями безопасности.

Авария произошла накануне, в понедельник 15 марта, в Минском районе, на дороге, соединяющей Заславль и Колодищи.

«62-летний водитель школьного автобуса (“ПАЗ”) двигаясь по автодороге Н-9031 в направлении аг.Колодищи, совершил попутное столкновение с автомобилем “Хонда”, водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В школьном автобусе находились 11 детей — ребята не пострадали, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса и 32-летний водитель легковушки также не пострадали» — отмечается в сообщении УВД.

Госавтоинспекция сообщила, что направила в адрес предприятия организующего перевозку школьников «соответствующее предписание».

Поделиться ссылкой: