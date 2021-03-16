Прокуратура проверяет польские образовательные центры в Беларуси

В Беларуси продолжает разворачиваться «польский» скандал. После высылки дипломатов и возбуждения уголовного дела в отношении руководства польской школы в Бресте силовики занялись другими польскими образовательными центрами.

Проверка из прокуратуры пришла 16 марта в польскую школу имени Стефана Батория, работающую в Гродно при незарегистрированном Союзе поляков Беларуси. В данной школе дети изучают польский язык, литературу и культуру, сообщает REFORM.by.

Как рассказала председатель Союза поляков Анжелика Борис, представителей прокуратуры интересовали различные аспекты работы школы: личности преподавателей, учебные программы, карты и учебники, которые используются на лекциях по истории Польши. У самой Борис спрашивали, отмечают ли в школе польские национальные праздники и приглашают ли на свои мероприятия польских дипломатов и представителей белорусских властей.

Кроме того, по словам Борис, сотрудники прокуратуры сообщили, что школу посетят с проверками и представители других госслужб, в том числе санстанции и МЧС.

Как утверждает председатель Союза поляков, она располагает информацией, что аналогичные проверки, инициированные Генпрокуратурой, будут проведены в польских образовательных центрах по всей Беларуси, в том числе в отделениях Польской общественной школы в Бресте, Барановичах, Ляховичах, Волковыске. Анжелика Борис опасается, что все такие школы могут быть ликвидированы.

Напомним, что дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся на прошлой неделе. 9 марта МИД Беларуси выслал консула Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Причиной стало его участие в мероприятии, посвященном «проклятым солдатам», которое прошло в Бресте 28 февраля.

Польша в ответ объявила персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Варшаве. Реагируя на это решение, МИД Беларуси предложил руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно покинуть Беларусь. Польша в свою очередь выслала двух белорусских консулов в Белостоке и Варшаве.

По факту проведения мероприятия прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Был задержан соучредитель «Польской школы» в Бресте. Он находится в статусе подозреваемого.

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