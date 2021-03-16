Опубликовано видео распыления газа у редакции российской «Новой газеты»

«Новая газета» обратилась к правительству Москвы с предложением провести совместное расследование химической атаки на редакцию.

Днем 15 марта журналисты пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Потаповском переулке. На место происшествия выехали экстренные службы, которые впоследствии отчитались, что не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

Вечером в понедельник в телеграм-канале «Новости Москвы» появилось видео с камеры наблюдения возле офиса «Новой газеты». На нем виден человек в форме курьера «Яндекса» — он держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.

В сети появилось видео, как у редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.https://t.co/2PKGScSaaR Видео: телеграм-канал /moscowmap pic.twitter.com/QGyOwmEBzB — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021

«Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам», — заявили журналисты «Новой газеты» по поводу видео, назвав произошедшее «угрозой для москвичей».

Представитель «Яндекс.Еды» Елена Новикова сообщила «Медузе», что их мониторинг не фиксировал курьеров, сотрудничающих с сервисом, по адресу редакции «Новой газеты».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, столичная полиция начала проверку “после заявления о неприятном запахе” у входа в редакцию.

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