Ноль друзей – у кого?

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», – заявил в минувшую субботу на «Минской лыжне» Александр Лукашенко, который много лет козырял многовекторностью внешней политики, намеревался превратить Минск в Хельсинки-2, помпезно объявлял о стратегическом партнерстве с важными мировыми игроками.

Теперь же получается, что все это было блефом или пошло прахом. Навернулась многовекторность, улетучилось донорство стабильности, короче – оказались державные мужи у разбитого корыта.

Как докатились до жизни такой? Ведь еще год назад, например, после братания Лукашенко с госсекретарем США через океан шли танкеры с американской нефтью. Триумф, смычка с самой могущественной державой планеты! А теперь Вашингтон ввел санкции и запросто может прищемить пальцы еще сильнее. Что, американцам бзик зашел, белорусы им так резко разонравились?

Да нет же, наши рядовые граждане Штатам ничем не насолили. Закавыка в том, как белорусские власти провели выборы. А провели их с особым цинизмом, по беспределу, масштабно сфальсифицировав результаты голосования. Когда же возмущенные люди вышли на улицу, режим обрушил на них невиданные по масштабу и жестокости репрессии. На такие вещи Запад просто обязан реагировать как минимум для сохранения лица.

Европа уж как с Беларусью цацкалась, надеялась перевоспитать диктатуру: придумала программу «Восточное партнерство», деньги давала, за миротворчество поощряла (помните, сама Меркель прилетала и белорусский вождь ей букет дарил?). Но даже мягкотелый Брюссель был вынужден пойти на обострение, не признав Лукашенко легитимным руководителем после выборов-2020. Потому что режим, и прежде не проводивший электоральные кампании в белых перчатках, на этот раз отбросил все приличия.

А чтобы не признавать, что сами наломали дров и вызвали народный гнев, власти стали валить всё на забугорных кукловодов, которые-де хотят захватить, разодрать и разграбить синеокую Беларусь. Официальный Минск, презрев старую мудрость, что с соседями надо ладить, стал вешать всех собак на Вильнюс, Варшаву, Киев. И что, в ответ вы ожидали тепла и ласки?

Украину обвинили в том, что она, мол, дестабилизирует у нас ситуацию, что оттуда идут тонны оружия. Но здесь концы с концами явно не сходятся, поскольку доблестные белорусские погранцы рапортуют, что граница на замке. Понятно, Киев возмущен напраслиной.

С литовцами белорусские власти и вовсе на ножах. Как же – Вильнюс приютил Тихановскую с окружением. О том, что ее просто выдавили из Беларуси шантажом, как-то не вспоминается.

Да, и еще литовцев решили наказать переводом экспорта нефтепродуктов (а потом, наверное, и калийных удобрений) с Клайпеды на российские порты, куда возить намного дальше. Это называется: назло маме уши отморожу.

Теперь вот разгорается дипломатическая война с Польшей. Минск начал с высылки польского консула из Бреста – и пошло-поехало. Консула обвиняют в том, что тот участвовал в мероприятии, на котором восхваляли-де убивавшего белорусов офицера Армии Крайовой Райса, хотя польская сторона утверждает, что это имя там даже не упоминалось, никакой антибелорусскостью на мероприятии и не пахло.

Факт то, что начался обмен ударами, стороны стали поочередно высылать дипломатов, причем Минск явно идет на эскалацию конфликта. И многие обозреватели делают вывод, что белорусские власти просто нашли повод придраться к полякам, отомстить Варшаве за санкции и поддержку оппозиции.

Сейчас во властных кругах витает идея учредить День народного единства, назначив его на 17 сентября или 14 ноября. Обе даты связаны с разделом Польши между Сталиным и Гитлером в 1939 году.

Я уж не говорю о том, что предполагаемый новый праздник сам по себе выглядит нелепым в ситуации, когда власть не собирается идти на диалог с оппонентами, то есть с миллионами людей, которые требуют новых президентских выборов, восстановления справедливости в стране.

Заявление, что у нас нет друзей, провоцирует и такой вопрос: а что, уже и с Россией, и с Китаем прошла любовь, завяли помидоры?

Впрочем, песни про братскую интеграцию с восточной соседкой всегда были фальшивыми. Но теперь Кремль, судя по всему, и впрямь решил дожимать, пользуясь тем, что после выборов руководство Беларуси сожгло мосты в отношениях с Западом и тем самым сделало страну еще более уязвимой перед имперскими поползновениями с востока.

Да и Пекин наверняка недоволен тем, что Минск разбил горшки в отношениях с Европой, потому что китайцам Беларусь нужна как звено пути на европейские рынки.

В общем, и впрямь – куда ни кинь, всюду клин. Так испортить отношения со всем миром и особенно с соседями – это, конечно, надо уметь.

Только дело, как видим, не в характере белорусов, а в характере политического режима. Режима, который мыслит в категориях поиска врагов, которому повсюду мерещатся подкопы и заговоры. Режима, который, отстаивая свое «святое» право молотить дубинками, истязать и сажать в тюрьмы граждан, всего лишь требующих честных выборов, готов показывать большой кукиш всем нормальным странам, которые в ужасе от таких художеств.

Нет друзей? Ну так а кто захочет дружить с нечистоплотной, сварливой, сорвавшейся с катушек властью, которая плюется, как верблюд, на все четыре стороны?

Белорусы же в массе своей – доброжелательный, толерантный народ. И когда этот режим бесславно закончит свои дни, новая Беларусь, я уверен, быстро найдет общий язык со всем миром.

Публикация – из № 20 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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