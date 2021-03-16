Moderna начала испытания COVID-вакцины на детях

Американская компания Moderna объявила о начале нового этапа испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Теперь эффективность препарата будут проверять на детях в возрасте от полугода до 12 лет.

Анонс исследования был опубликован на сайте компании.

«Мы рады начать эту фазу 2/3 исследования mRNA-1273 у здоровых детей в США. США, Канада и мы благодарим NIAID и BARDA за их сотрудничество», – сказал Стефан Бансель, Главный исполнительный директор компании Moderna. – «53 миллиона доз были введены людям в США, и нас обнадеживает первичный анализ исследования 3-й фазы COVE mRNA-1273 у взрослых в возрасте 18 лет и старше. Это педиатрическое исследование поможет нам оценить потенциальную безопасность и иммуногенность нашего кандидата на вакцину COVID-19 в важной более молодой возрастной популяции».

Специалисты будут «оценивать безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины мРНК-1273, которые вводятся с разницей в 28 дней.

Компания намерена привлечь к исследованию около 6750 участников в США и Канаде, в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

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