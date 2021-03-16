Лукашенко утвердил новый состав Совета безопасности

Состав постоянных членов Совета безопасности увеличен с пяти до восьми человек. Соответствующий указ подписал 15 марта Александр Лукашенко.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу, кроме премьер-министра, председателей обеих палат парламента, главы Администрации президента и госсекретаря в состав постоянных членов Совбеза также вошли министры внутренних дел, обороны и глава КГБ.

Членами Совета безопасности, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны.

Возглавляет Совет безопасности Александр Лукашенко.

На встрече с секретарем организации Александром Вольфовичем 25 февраля Лукашенко заявил, что работу Совбеза необходимо реорганизовать, так как «слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать». И предложил добавить в состав постоянных членов Совета безопасности министров силовых ведомств и главу КГБ.

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