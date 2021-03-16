Экокожа из грибного мицелия – новинка индустрии моды

Калифорнийский стартап MycoWorks создает экологичную альтернативу коже на основе мицелия — тонких нитей из корневой структуры грибов. И теперь этот стартап завоевывает индустрию моды – французский модный дом Hermès начал производство сумок из нового материала – кожи из грибов, пишет Fast Company.

За прошедшее столетие индустрия моды произвела из кожи животных миллиарды туфель, сумочек и аксессуаров, а мировой рынок кожаных изделий оценивается более чем в 400 миллиардов долларов. Это обходится планете большой ценой.

Например, коровы вырабатывают метан, парниковый газ значительно более мощный, чем углекислый газ, дубление и обработка кожи требует химических веществ, которые загрязняют водные ресурсы. Кроме того, есть еще правовой компонент. В ноябре прошлого года Hermès подверглась критике со стороны активистов по защите прав животных за свои планы построить одну из самых больших крокодиловых ферм в Австралии для производства экзотической кожи для своих сумок.

Но сейчас появилась альтернатива – растительная кожа.

От скульптур из мицелия до разработки растительной кожи

То, как производится кожа из мицелия, является одновременно чрезвычайно высокотехнологичным и приземленным процессом. Основатель технологии Reishi, Филип Росс начал экспериментировать с живыми материалами 20 лет назад, будучи художником и шеф-поваром. В конце концов, он изобрел особый метод манипулирования клетками мицелия, чтобы они росли, сплетались вместе и формировали определенные формы. Его ранние работы включали большие скульптуры, строительные блоки и мебель.

А несколько лет назад Филип Росс объединился с компанией устойчивых материалов MycoWorks и нанял ученого Мэтта Скаллина, чтобы превратить свое изобретение в материал, который могла бы использовать индустрия моды.

Скаллин объяснил этот процесс так: “по мере роста мицелия мы заставляем клетки сплетаться вместе, чтобы получить действительно прочный, долговечный материал. Мы можем спроектировать его, чтобы сделать различные [версии] для различных применений, которые вы не можете сделать с животными или пластиком”.

Мэтт Скаллин объяснил изданию Vogue, что работа с модными брендами позволяет понять потребности материалов для производства одежды, сумок и обуви. Сейчас MycoWorks могут и готовы менять условия роста мицелия, чтобы сделать Reishi тоньше или толще, плотнее или менее плотным и более мягким. благодаря тому, что Reishi могут быть выращены в точных формах — как мешок, ведро или пара мокасин — производство дает мало отходов.

Индустрия моды заинтересована в эко-новинке

Французский модный дом Hermès объявил о начале производства своей продукции из грибного материала. MycoWorks и Hermès, совместными усилиями, создали материал под названием Sylvania, который выглядит и ощущается как телячья кожа, но экологичен. Hermès включит этот материал в состав дорожной сумки Victoria, которая поступит в продажу к концу 2021 года. Однако полностью отказываться от натуральных кожаных изделий модный дом пока не планирует.

“Видение и ценности MycoWorks перекликаются с концепцией Hermès — увлечением натуральным сырьем и его преобразованием, стремлением к совершенству, которое позволяет обеспечить практичность предметов и их максимальную долговечность”, — сказал Пьер-Алексис Дюма, арт-директор Hermès.

Ранее,The New York Times сообщала, что после Недели моды в Париже, с экокожей из грибного мицелия решили работать бренды Аdidas, Lululemon, Stella McCartney и компания Kering (это конгломерат, в который входят Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen). Кроме того в 2020 году MycoWorks привлекла $45 млн инвестиций от ряда инвесторов, включая певца Джона Ледженда и актрису Натали Портман.

Поделиться ссылкой: