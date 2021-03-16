Игорь Евсеев: «Время покажет, что к чему…»

На днях сняли с должности помощника президента – инспектора по Минской области генерала Игоря Евсеева. По соцсетям расползлось немало версий, почему это случилось.

В свое время Евсеев служил в элитных войсках – третьей бригаде Главного разведывательного управления Военно-Воздушных Сил СССР, которая дислоцировалась в ГДР. Был участковым, работал в охране Лукашенко. Возглавлял УВД Минской и Витебской областей.

«Прославился» он во время разгона Плошчы-2010, акций молчаливого протеста и «Стоп-бензин». За все свои подвиги получил не только орден «За службу родине», но и попал в санкционный список Евросоюза.

Осенью 2017 года генерала Евсеева назначили помощником президента – как сказал тогда Лукашенко, «в качестве эксперимента».

«Посмотрим, как сложится судьба генерала в этой гражданской должности, хотя трудно сказать, что она гражданская: она порой важнее и еще более военная, чем у некоторых людей с погонами», – объяснил А.Лукашенко.

Как бы там ни было, генерал действительно неплохо адаптировался к гражданской работе. И среди всех действующих помощников президента Евсеев, пожалуй, был одним из самых заметных. Он часто проводил приемы, встречался с простыми людьми, которые приходили к нему с самыми разными вопросами.

«Приемы граждан позволяют из первых уст узнать о проблемах, такая форма общения приближена к реальной жизни, – говорил Евсеев. – Выезжаем на места, чтобы увидеть проблемы граждан и принять решение. Если сразу не получается снять тот или иной вопрос, я беру его на контроль, поручаю соответствующим службам местных органов власти в нем разобраться. Впоследствии меня информируют о принятых решениях или проведенных мероприятиях.

В каждом регионе есть свои проблемы и своя специфика. Главное, что любой гражданин может обратиться к представителю президента. К слову, о работе на личных приемах я информирую главу государства, и он владеет полной информацией о том, что беспокоит людей на местах».

У Игоря Евсеева трое детей. Мало кто знает, что сын Евсеева был одним из задержанных во время акций протеста сразу после выборов. Случайно попал в руки омоновцев в общей толпе или на самом деле участвовал в акциях протеста – точно не известно.

В соцсетях писали, что Игорь Евсеев мог банально не оправдать доверия Лукашенко. И что в последнее время он частенько совершал визиты в Москву, где общался с разными людьми, в том числе и с выходцами из белорусских силовых структур. Хотя версия о том, что Евсеев мог «переобуться в полете», кажется не самой правдоподобной, ибо генерал и после отставки повторяет: «Служу Родине и президенту!»

Не исключено, что Игорь Евсеев стал жертвой кулуарных интриг, поэтому и оказался отодвинут на задний план. Сейчас место у трона стремится занять новое поколение генералов – молодых и еще более беспринципных. Евсеев при всей своей преданности режиму не совсем вписывается в их команду. А у Лукашенко нет традиции говорить с теми, кого он по каким-то причинам решил убрать с должности: некоторые бывшие министры о том, что подписан указ об их отставке, узнавали в разгар своего рабочего дня. Фактор неожиданности, так сказать. Чтобы никто не расслаблялся.

Игорю Евсееву всего 53 года. Может, через некоторое время его, как и некоторых других силовиков, командируют в почетную дипломатическую ссылку – как говорится, отправят от греха подальше, чтобы не плодить обиженных генералов. А может, Евсееву придется трудоустраиваться самостоятельно – были и такие случаи с некоторыми отставными генералами, которые после госслужбы внезапно нашли себя в бизнесе. В любом случае не пропадет!

«Народная Воля» поинтересовалась у самого Игоря Евсеева: за что все-таки его «ушли» с должности?

– А давайте я не буду ничего комментировать, – ответил Игорь Владимирович. – У меня сейчас отпуск, как и было запланировано по графику. А время – лучший советчик, оно покажет, что к чему…

Публикация – из № 20 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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