Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего музыкального исполнителя о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета

«Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков без цели сбыта. — Ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога», — сообщается в тексте заявления.

Также уточняется, что ночью 6 января в одном из игровых клубов Минска сотрудники милиции задержали 22-летнего молодого человека. У гражданина в ходе личного обыска были обнаружены запрещенные наркотические вещества: гашиш массой 0,4 г и амфетамин массой 0,03 г.

На данный момент материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Согласно законодательству, задержанному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее в беседе с журналистами официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила личность правонарушителя, заявив, что это был артист Тима Белорусских.

29 января Следственный комитет Белоруссии подтверждал задержание певца Тимы Белорусских с наркотиками, но сам исполнитель опроверг эту информацию. На эту тему он записал видеообращение на своей странице в Instagram.

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