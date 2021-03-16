Без «дуромера», видимо, не обойтись…

Говорят, что в космосе будут летать белорусские спутники. Для чего их запускать, что им там делать? Хотя бы один из них каким-то образом реально может повлиять на рост ВВП (валового внутреннего продукта) страны, чтобы Беларусь могла догнать США по этому показателю на душу населения, так как от его размера зависят заработная плата работников и в целом благосостояние людей?

Джо Байден, приступив в 2021 году к выполнению обязанностей президента США, учитывая размер ВВП на душу населения Америки и факторы, вызванные пандемией коронавируса, подписал закон, по которому установил минимальную дневную оплату труда в пределах 100 долларов, чтобы стимулировать еще больше труд американцев на повышение своего жизненного уровня. У нас из-за низкого ВВП на душу населения расчетная минимальная дневная оплата труда, установленная на нынешний год в пересчете на их валюту по сегодняшнему курсу Национального банка, составляет 6,5 доллара.

Старшее поколение помнит, что в советское время народ СССР не покладая рук трудился, чтобы догнать Америку по производству молока, яиц и мяса, а не ВВП на душу населения. То ли из-за непродуктивных быков, или ленивых петухов, или старческих членов Политбюро ЦК КПСС советский народ не смог реализовать эту «грандиозную» для великой страны задачу. С распадом СССР задача по молоку, яйцам и мясу отпала, но возможности Беларуси на данный момент по этим позициям огромны. Стоит аграрников как следует мобилизовать, и мы догоним США по всем этим показателям на душу населения, не думая о росте ВВП как об основном экономическом показателе, влияющем на наши зарплаты.

Государственные мужи ломают голову: как же сориентировать народ на стабильность и плодотворный труд, поменять ориентиры с пищевых продуктов на ВВП с целью увеличить не только минимальную дневную заработную плату, но и благосостояние каждого жителя Беларуси? Без развития науки, направленной на создание инноваций и внедрения их во все сферы жизнедеятельности общества и государства, я считаю, невозможно достичь поставленных целей.

А наука в Беларуси в последние два десятилетия по разным причинам, в основном по субъективным, не является главной движущей силой прогресса и практически не влияет на рост ВВП в стране. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) – главный механизм страны по развитию инновационной деятельности – буксует уже более 7 лет по причине того, что под его колеса нечего подбросить из разработок по заданиям государственных программ, хотя на их выполнение в истекшей пятилетке истрачено свыше 12 миллиардов рублей. По косвенным показателям просматривается, что упор делается на перевод страны в категорию аграрной с достаточно развитым для этого машиностроением. На этом направлении сосредотачивается деятельность НАН Беларуси, Минпрома и некоторых других отраслей. Но никогда аграрные страны не имели высокого показателя по ВВП. ГКНТ почему-то инерционно следует в фарватере НАН Беларуси, хотя в его структуре имеются управления с громкими названиями: научно-технической политики и экспертизы, инновационной политики, международной научно-технической и инновационной политики. В результате их неоправданной политики Беларусь по глобальному индексу инноваций занимает в Европе почти последнее место. Что касается ВВП на душу населения, то в 2019 году Беларусь занимала 92-е место в мире из 195 стран с показателем 6280 долларов США. Такой показатель был в Англии почти 100 лет назад, он в 10,5 раза меньше, чем сегодня в США. ВВП как показатель экономической успешности страны за 2014–2020 годы в Беларуси снизился с 78,74 миллиарда до 57,71 миллиарда долларов США. Снижение ВВП на 21,03 миллиарда говорит о том, что в реальном секторе экономики, включая научно-техническую сферу, происходят негативные процессы, обусловленные, на мой взгляд, не столько мировыми кризисными явлениями, сколько в значительной степени внутренними причинами субъективного характера. И только активная инновационная деятельность во всех сферах экономики, включая менеджмент, позволит изменить ситуацию. Но пока всё движется по пути, прокладываемому ГКНТ.

С учетом аграрного развития страны ГНКТ в последние годы уделяет большое внимание «инновационным» проектам сельскохозяйственного назначения. Так, например, в Витебской области при поддержке ГНКТ задумывалось осуществить «проекты пятилетки» по выращиванию кроликов и угрей. Проекты были включены в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь (ГПИР). Составлялись рапорты правительству, но в итоге ценного меха, диетического легкоусвояемого мяса и кроличьих мозгов, которые планировалось продавать в Италию, почему-то так и не увидели. На прилавках магазинов редко встречаются и копченые белорусские угри.

С проектом по строительству крупнейшей в Европе свинофермы произошла вообще детективная история. Остап Бендер блекнет на фоне своих последователей. Он мечтал об одном миллионе советских рублей, а его последователь легко провернул дельце в 5 миллионов долларов. Автор проекта, чтобы не тащить на себе через океан груз в 5 миллионов долларов, перевел их через банковскую систему в США, сел налегке в самолет и улетел «закупать оборудование» для реализации этого проекта. Находясь в самолете, передумал строить в Беларуси свиноферму, а, наверное, решил построить себе во Флориде или Калифорнии на берегу океана домик и не возвращаться в страну с малокомфортным климатом. Хватило бы ему и на белые штаны, и на поездки в Рио де-Жанейро на карнавалы. Но «свинским» делом заинтересовались соответствующие структуры. Вероятнее всего, что с мольбами вернуть «зеленые» обратились чиновники, содействующие этой афере, которые боялись попасть на Володарку. В результате, спустя почти четыре года, деньги, поработав на экономику другой страны, были возвращены в бюджет Беларуси, но из-за временной разницы курсов валют убытки, вероятнее всего, составили около 1,2 миллиона долларов США.

Озабочены ли чиновники из ГКНТ положением дел по созданию и внедрению инноваций? На начало 2021 года в стране не утвержден перечень государственных научно-технических программ на 2021–2025 годы (ГНТП), в рамках которых должны создаваться инновации. Соответственно не направляются на государственную экспертизу задания, планируемые в программы. По этой причине одни ученые пребывают в ожидании их выполнения и, как следствие, не имеют возможности получать в полном объеме месячную зарплату. Другие в режиме ожидания находятся в отпусках без денежного содержания, которые могут затянуться до июня-июля текущего года, а у них ведь есть семьи. Но чиновников из Государственного комитета по науке и технологиям это мало волнует. На их зарплату всё это никоим образом не влияет. В отчетах правительству рапортуется о создании и внедрении в реальный сектор экономики тысяч инноваций, десятков новых производств. Если верить отчету ГКНТ, в истекшей пятилетке создано 11.232 рабочих места. Как говорится, свежо предание, да верится с трудом! На создание такого количества высокотехнологичных рабочих мест по опыту других стран требуется более 1,2 миллиарда долларов США. Из какой кубышки председатель ГКНТ А.Г.Шумилин достал такие деньги? Главное – смело, громко, как рекомендовал ораторам Уинстон Черчилль, рапортовать, и ни у кого не возникнет сомнений в достижениях и мысли о необходимости их проверки.

Снижение ВВП за шесть последних лет на 26 процентов говорит о том, что в инновационной и научно-технической деятельности не всё так, как рапортуется ГКНТ наверх. Чиновники ГКНТ заняты, судя по их действиям, более важными делами, чем развитие научно-технической и инновационной деятельности. Одной из «важнейших государственных проблем», на которой с марта 2020 года по февраль 2021 года было сосредоточено внимание генералитета ГКНТ и руководства управления научно технической политики и экспертизы в лице Ф.Н.Ходоркина, было понижение заработной платы 14 сотрудникам отдела, который занимается организацией и проведением государственной экспертизы научных проектов, направляемых из ГКНТ. Вероятно, из-за этого на подготовку перечня государственных научно-технических программ, его согласование и направление на утверждение в Совет министров времени у чиновников ГКНТ в 2020 году не хватило.

Роль «вершителя судеб четырнадцати» не без участия председателя ГКНТ взял на себя его заместитель С.С.Щербаков. Своим решением, пользуясь служебным положением, но не имея полномочий на понижение зарплат в подведомственных ГКНТ учреждениях и знаний в вопросах оплаты труда, он установил верхние пределы месячной зарплаты всем четырнадцати по их должностям, научным степеням и званиям. Снижение зарплат в 2021 году в сравнении с 2020-м составило в среднем 300 рублей. Таким образом чиновники ГКНТ, видимо, решили показать свою рачительность в использовании бюджетных средств. На самом деле преследовалась другая цель – наказать работника, который посмел обратиться в Администрацию президента и Совет министров из-за невыплат зарплат ученым, которые выполнили работы по экспертизе научных проектов в 2020 году. Более 500 ученых в установленные договорами сроки не могли получить свои «кровные» в сумме более 250 тысяч рублей из-за безответственного отношения к выполнению своих обязанностей ряда чиновников ГКНТ. Стоило это озвучить – и их негодованию не стало предела.

В старину холопов и строптивых работников секли публично розгами, обнажив необходимые места. В XXI веке публичные порки могут вызвать негативную реакцию в Европейском Союзе и других странах и привести к санкциям, поэтому наказание рублем, непродление контракта являются основными способами воздействия на работников. Но, как показывает практика, чиновники неприкосновенны. Никто из ГКНТ не привлечен к ответственности за указанные выше факты. Возможно, Декрет №5 на них не распространяется.

В заключение хотелось бы дать совет чиновникам из ГКНТ: займитесь делом! Правительство страны ждет от вас не имитации, а реальных действий по созданию инновационной экономики.

P.S. Есть два варианта по изменению положения с построением инновационной экономики. Первый – внедрение китайского опыта, но это потребует значительных временных затрат, а также материальных ресурсов. Из-за их дефицита наиболее приемлемым и менее затратным может стать второй вариант, который основан на использовании «дуромера».

В структуре Белорусского государственного университета есть уникальное учреждение «Центр проблем человека». Его инновационные разработки используются в ряде сфер безопасности человека, общества, государства. В конце 1990-х годов в Центре был разработан тест-комплекс, который позволял выявить интеллектуальные способности и деловые качества личности. Помнится, во время посещения учреждения тогдашний премьер-министр Беларуси С.С.Линг ознакомился с разработками и дал название тест-комплексу – «дуромер». В целях обеспечения экономической безопасности, на мой взгляд, необходимо тестировать на «дуромере» чиновников разного уровня, призванных строить инновационную экономику. Затраты минимальны, а эффект будет колоссальным. Уверен: без «дуромера» Беларуси не обойтись.

Владимир Королюк, кандидат

технических наук.

Публикация – из № 20 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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