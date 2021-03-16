Беларусь на 19 месте по продажам оружия в мире

Согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Беларусь заняла 19 место по продаже оружия, с объемом поставок 0,3% от мирового. В сравнении с уровнем 2011−2015 годов он снизился на 34%.

Основными получателями оружия из Беларуси в отчете SIPRI называются Вьетнам (26% от всего экспорта), Сербия (16%) и Судан (13%). Есть также таблица, в которой говорится об импорте оружия в 2016—2020 годах. В ней Беларусь оказалась на 38-м месте. Главным поставщиком военного оборудования в Беларусь названа Россия (99% поставок) и Китай (0,5%), пишет Thinktanks.by.

Согласно отчету SIPRI, на первом месте по объему экспорта вооружения в 2016—2020 годах в мире стоит США с результатом в 37%. Это на 15% больше по сравнению с 2011−2015 годами. Главными получателями оружия из США являются Саудовская Аравия, Австралия и Южная Корея.

Следом, на втором месте, располагается Российская Федерация (20% объема), которая в основном экспортирует в Индию, Китай и Алжир. На третьей строчке обосновалась Франция (8,2%), на четвертом месте — Германия (5,5%), на пятом — Китай (5,2%).

В списке c шестого и по двадцать пятое место соответственно располагаются Великобритания, Испания, Южная Корея, Италия, Нидерланды, Украина, Турция, Швейцария, Швеция, Австралия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Бразилия, Норвегия, ЮАР, Чехия, Индия и Португалия. Объем экспорта вооружений этих стран составляет от 3,3% до 0,2%.

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