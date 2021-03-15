В шоу «Холостяк» заменили Дмитрия Кохно

Белорусский шоумен Дмитрий Кохно должен был вести новый сезон «Холостяка», однако в премьерной серии, которая вышла на телеканале ТНТ 14 марта, зрители увидели на экране другого ведущего — украинца Никиту Добрынина, сообщает TUT.BY

Шоумен Дмитрий Кохно, должен был стать ведущим восьмого сезона шоу «Холостяк» на российском телеканале ТНТ. Однако накануне съемок у Кохно было подозрение на COVID-19, из-за чего он не смог вылететь на съемки телепроекта. Об этом он рассказал в Instagram еще в ноябре.

— Надеюсь, Тимати и без моих советов сумеет сделать правильный выбор (на самом деле нет). Sorry ТНТ, «Холостяк» и, конечно, поклонники проекта. Но… как есть.

Позже стало известно, что ковид у телеведущего не подтвердился.

— Проект полетел без меня. И знаете, что? Как никогда раньше я уверен в своих силах, в своем пути и своей вере в успех.

К слову, через некоторое время Дмитрий все же переболел коронавирусом — и довольно серьезно.

Телеканал ТНТ пригласил заменить белоруса украинца Никиту Добрынина. Шоумен, теле- и радиоведущий сам был в роли «Холостяка» и позже женился на девушке из шоу.

Напомним, Дмитрий Кохно — бывший ведущий программы «Удача в придачу» на телеканале ОНТ. После того как в конце июня он эмоционально высказался о задержаниях возле магазина Symbal.by, его уволили с государственного телеканала. После этого он отбыл «сутки» на Окрестина и заплатил приличный штраф.

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