В семье Валерия Меладзе ожидается пополнение

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе станут родителями в третий раз. Новостью о грядущем пополнении в семье поделилась певица в своем инстаграм-аккаунте.

Джанабаева разместила фото, на котором продемонстрировала заметно округлившийся живот, сообщает 24СМИ.

«В ожидании», – написала в аннотации к кадру супруга Меладзе. О беременности Альбина решила рассказать уже на солидном сроке: судя по снимку, третий ребенок звезд появится на свет уже весной. Сейчас Джанабаева принимает поздравления от поклонников в Сети, которые желают ей легкой беременности и таких же родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Для Альбины это третий ребенок, а вот для Валерия – шестой. До брака с Джанабаевой певец был женат на Ирине Меладзе. От первого брака у артиста есть 3 дочери.

С Альбиной Джанабаевой Валерий воспитывает сыновей: 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Пол будущего ребенка пока не разглашается.

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