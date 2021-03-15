Уволили за протесты и забастовку. Как белорусы судятся с предприятиями

Сотрудники белорусских предприятий, уволенные за участие в протестах и забастовке, судятся с работодателями. В их числе “Беларуськалий”, “Гродно Азот”, МЭТЗ. Но пока это безуспешно.

Участников забастовок и акций протестов массово увольняют с белорусских предприятий. Экс-работники с этим не согласны и оспаривают законность увольнений в суде. DW собрала несколько историй.

Забастовка “Беларуськалия”: аресты и увольнения рабочих

Бывшему шахтеру “Беларуськалия” и по совместительству вице-председателю Белорусского независимого профсоюза (БНП) Сергею Черкасову за активную гражданскую позицию пришлось отбыть в общей сложности более полутора месяцев административного ареста.

“Я был шахтером, присоединился к забастовке. После того, как суд признал ее незаконной, я вышел на работу, на следующий день меня арестовали. Потом было несколько административных арестов, фактически я отбывал “сутки” с 13 сентября по 4 ноября”.

Черкасова уволили с предприятия без согласования увольнения с профсоюзом, хотя это противоречит белорусскому законодательству, поскольку работник состоит в коллегиальных выборных органах профсоюза. Но это не единственное нарушение работодателя, говорит мужчина: “Некоторых работников, присоединившихся к забастовке в августе, уволили еще до того, как суд признал ее незаконной. Тем не менее ни один человек не был восстановлен на прежнем месте”.

“Гродно Азот” и общенациональная забастовка: уволенные сотрудники подали в суд

Уволенные работники судятся и с предприятием “Гродно Азот”. 26 октября они одними из первых присоединились к общенациональному страйку, объявленному Светланой Тихановской. Сейчас 13 бывших “азотовцев” подали коллективный иск о незаконном, как они считают, увольнении.

Среди уволенных – Алексей Сидор. “26-го октября я даже не пошел на рабочее место, на следующий день не стал принимать рабочее место и смену из-за неполадок оборудования. Забастовка не удалась, и я хотел в правовом поле добиться остановки работы”, – вспоминает мужчина.

Начальство предложило ему уйти домой, но Сидор с помощью председателя первичной организации БНП связался с замдиректора завода, тот заверил, что все починят: “Работать я не отказывался, а лишь хотел, чтобы устранили нарушения. Но через какое-то время на замену мне пришел другой специалист, вызвали охрану, которая вывела меня с территории завода. Мне поставили прогул и уволили”. Сейчас Сидор оспаривает законность своего увольнение: “Один суд мы уже проиграли, но теперь подаем апелляцию”.

Страйк на МЭТЗ. Увольнения за нанесение ущерба предприятию

Бывшего работника Минского электротехнического завода (МЭТЗ) Виталия Чичмарева также уволили за участие в забастовке 26 октября. “Статья у всех уволенных была одинаковая: за нанесение ущерба предприятию в размере не менее 3 минимальных зарплат. 16 человек оформили иски о восстановлении на работе и возмещении морального ущерба. У каждого из нас было по несколько заседаний в районном и городском суде – и прокуроры, и судьи решили в исках отказать. Но мы намерены добиваться правды дальше”, – говорит Чичмарев.

Ни он, ни его коллеги не смогли ознакомиться с материалами, которые в суд прислал МЭТЗ, – их направили как документы для служебного пользования. “Бумаги нам не показали, но озвучили сумму, на которую мы якобы нанесли ущерб предприятию, – 150 тысяч белорусских рублей (более 48 тысяч евро), в нее включили маржинальный доход и утерянную прибыль. Это не соответствует понятию “ущерб”, которое есть в Трудовом кодексе. По нашим подсчетам, он не мог превысить 14 тысяч белорусских рублей (4,5 тысячи евро). Если это разделить на всех участников страйка, то, выходит, что каждый нанес ущерба на сумму гораздо меньшую, чем 3 минимальные зарплаты, о которых написано в статье в наших трудовых”, – аргументирует Чичмарев.

Мужчина также рассказывает, что несколько уволенных с МЭТЗ пошли на мировую с заводом: “Мировую подписали, но на работу их не взяли. Предложили записать покаянное видео, тогда, сказали, возьмут. Ребята на это не согласились”.

Тюремные сроки за участие в забастовке

“Ни одного судебного заседания мы еще не выиграли – ни по восстановлению на работе, ни по снятию каких-то серьезных дисциплинарных взысканий. Закон защищает исключительно интересы нанимателя. Так, суд в Гродно не посчитал административный арест, уважительной причиной, по которой человек не смог выйти на работу”, – комментирует председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

Также, по его словам, некоторые работники предприятий, например, Белорусского металлургического завода, подержавшие забастовку, получили тюремные сроки – за “незаконные групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации”. “Эти люди понесли уголовную ответственность по трудовым отношениям, что, с нашей точки зрения, просто недопустимо. Конфликт должен был рассматриваться в сфере трудового законодательства”, – говорит Позняков.

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