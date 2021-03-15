У православных начинается Великий пост. Что можно, а что нельзя делать в этот период

В понедельник у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая. Не забывайте, что пост не сводится только к ограничению в пище – это лишь часть условий. Interfax.by рассказывает, как правильно провести это время.

Великий пост считается самым продолжительным и длится 48 дней. Первые 40 дней поста символизируют путешествие Иисуса по пустыне, а последняя, Страстная неделя – его последние семь дней жизни. Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной, христианской Церкви. В этот период необходимо вести скромную тихую жизнь, отказаться от увеселений, освободиться от обид, простить недругов. Конечно же, нельзя ругаться, затаивать обиду, постараться освободить разум от дурных мыслей.

У каждой недели Великого поста есть свое название:

Торжество православия

Святителя Григория Паламы

Крестопоклонная

преподобного Иоанна Лествичника

преподобной Марии Египетской

Вход Господен в Иерусалим, неделя ваий

Страстная седмица

Питание

Немаловажной частью Великого поста является ограничение в еде. Однако помните, что послабление даётся маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с патологиями ЖКТ и почек, а также тем, у кого есть хронические заболевания. В Великий пост нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца, рыбу, а по будням – растительное масло. Нужно полностью исключить из рациона соль и сахар. Отказываясь от жирной пищи, отдайте предпочтение еде, приготовленной на пару или в тушёном виде.

Кстати, в первый день Великого поста рекомендуется вообще отказаться от еды. Начиная со второй недели по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла (его можно добавить в блюда только в выходные дни).

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – 7 апреля, и на Вербное воскресенье – 25 апреля, постящимся разрешается рыба. В Лазареву субботу – 24 апреля, можно поесть икры. Также в эти дни разрешается выпить немного вина.

Молитвы

В Великий пост можно читать любые молитвы, правил особых нет. Однако не стоит забывать, что это также время особых молитв и богослужений.

Во-первых, это покаянная молитва Ефрема Сирина. Ее можно читать каждый день. Во-вторых, также хорошо бы почитать тексты постных песнопений на богослужениях и разобраться в их смысле.

Многие думают, что в ходе Великого поста нельзя читать акафисты – это не так. Можно, ведь пост – это не время уныния, а время стремления к Богу и усиленной молитвы. И если кто-то хочет добавить к своим обычным и к положенным для чтения во время поста молитвам еще и акафисты, то можно так сделать.

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