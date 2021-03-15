«Технокороль» Tesla и «мастер над монетой» — новые должности в компании Маска

Tesla закрепила за своим гендиректором Илоном Маском статус ни много ни мало «технолокороля» — Technoking of Tesla, сообщает CNBC. А финансовый директора Зака Кирхорна теперь именуется «мастером над монетой» (Master of Coin).

Соответствующий документ был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США 15 марта. С этой же даты вступают в силу необычные титулы. Но оба менеджера также сохранят обычные должности в Tesla, сообщает The Verge.

Причину таких изменений производитель электрокаров не объяснил.

Возможно, Маск это придумал чтобы компенсировать утерю статуса самого богатого человека на планете. Некогда высокая оценка его компании немного колеблется. Tesla пережила одно из самых впечатляющих ралли-акций в 2020 году. Сначала цена компании выросла более чем на 600 процентов, поскольку рынок благосклонно отреагировал на видение Маском автомобилей с нулевым уровнем выбросов, доминирующих на земном шаре. А затем начала снижаться в 2021 году. За первые два месяца акции Tesla упали почти на 14 процентов.

кроме того пожар на заводе компании во Фримонте на прошлой неделе также привел к падению цен на акции. И появились сообщения о более чем 450 случаях заболевания COVID-19 среди работников Tesla в декабре 2020 года.

Но стоит отметить, что в начале февраля компания Tesla купила биткоинов на $1,5 млрд. За три недели, на скачках курса, компания заработала больше, чем за весь 2020 год.

Маск имеет репутацию корпоративного шутника, который не вписывается в традиционный образ главы исполнительной власти и часто нарушает границы приличия. например, он использовал Твиттер , чтобы насмехаться над репортерами и правительственными чиновниками, и нагло тестирует бета-версию нового программного обеспечения помощи водителю на своих клиентах.

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