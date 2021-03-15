Партия Меркель потерпела поражение на местных выборах

Согласно предварительным итогам голосования, правящая в Германии партия Христианско-демократический союз потерпела поражение на земельных выборах, прошедших 14 марта в расположенных на западе ФРГ Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге.

В Баден-Вюртемберге победу одержали “Зеленые”, набирающие около 32,5% голосов. За ХДС проголосовали 23% избирателей. На третьем месте – ультраправая “Альтернатива для Германии” с 10% голосов. Предполагается, что премьер-министр этой федеральной земли Винфрид Кречман из партии Зеленых сохранит свой пост.

В Рейнланд-Пфальце главой земельного правительства останется социал-демократ Малу Драйер. СДПГ получает 35,7% голосов, ХДС – 26,8%, на третьем АдГ с 9,6%. Отметим, что и социал-демократы, и христианские демократы сокращают свое представительство в ландтаге.

Главной причиной неудачного выступления партии, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, называют разочарование деятельностью федерального правительства, в первую очередь – неудовлетворительными темпами вакцинации. Еще одним фактором стали подозрения в коррупции в адрес нескольких депутатов от ХДС, связанные с контрактами на закупки масок.

В сентябре 2021 года в Германии пройдут первые за долгие годы парламентские выборы без участия Меркель. Ее преемнику на посту председателя ХДС Армин Лашет предстоит нелегкая борьба за пост канцлера.

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