Оскар 2021: появился список всех номинантов

Академия кинематографических искусств и наук назвала всех претендентов на Оскар 2021.

Об этом говорится на сайте киноакадемии.

Лучший фильм

“Отец”

“Иуда и черный мессия”

“Манк”

“Минари”

“Земля кочевников”

“Девушка, подающая надежды”

“Звук металла”

“Суд над чикагской семеркой”

Лучший режиссер

Томас Винтенберг — “Еще по одной”

Дэвид Финчер — “Манк”

Хлоя Чжао — “Земля кочевников”

Эмиральд Феннел — “Девушка, подающая надежды”

Ли Айзек Чун — “Минари”

Лучший актер

Риз Ахмед — “Звук металла”

Чедвик Боузман — “Ма Рейни: Мать блюза”

Энтони Хопкинс — “Отец”

Гари Олдман — “Манк”

Стивен Ян — “Минари”

Лучшая актриса

Виола Дэвис — “Ма Рейни: Мать блюза”

Андра Дэй — “Соединенные Штаты против Билли Холидей”

Ванесса Кирби — “Фрагменты женщины”

Фрэнсис МакДорманд — “Земля кочевников”

Кэри Маллиган — “Девушка, подающая надежды”

Лучшая работа оператора

“Манк”

“Иуда и чёрный мессия”

“Земля кочевников”

“Суд над чикагской семеркой”

“Новости со всех концов света”

Лучшая мужская роль второго плана

Саша Барон Коэн — “Суд над чикагской семеркой”

Дэниэл Калуя — “Иуда и чёрный мессия”

Лакит Стэнфилд — “Иуда и чёрный мессия”

Пол Раджи — “Звук металла”

Лесли Одом младший — “Одна ночь в Майами”

Лучшая женская роль второго плана

Мария Бакалова — “Борат 2”

Юн Ё-джон — “Минари”

Гленн Клоуз — “Элегия Хиллбилли”

Оливия Колман — “Отец”

Аманда Сайфред — “Манк”

Лучший документальный фильм

“Коллектив”

“Лагерь калек”

“Время”

“Крот”

“Мой учитель-осьминог”

Лучшая музыка

“Пятеро одной крови”

“Манк”

“Минари”

“Новости со всех концов света”

“Душа”

Церемония оглашения победителей состоится 25 апреля.

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