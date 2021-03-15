Оскар 2021: появился список всех номинантов

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Названы номинанты на Оскар 2021. Фото: oscars.org

Академия кинематографических искусств и наук назвала всех претендентов на Оскар 2021.

Об этом говорится на сайте киноакадемии.

Лучший фильм

  • “Отец”
  • “Иуда и черный мессия”
  • “Манк”
  • “Минари”
  • “Земля кочевников”
  • “Девушка, подающая надежды”
  • “Звук металла”
  • “Суд над чикагской семеркой”

Лучший режиссер

  • Томас Винтенберг — “Еще по одной”
  • Дэвид Финчер — “Манк”
  • Хлоя Чжао — “Земля кочевников”
  • Эмиральд Феннел — “Девушка, подающая надежды”
  • Ли Айзек Чун — “Минари”

Лучший актер

  • Риз Ахмед — “Звук металла”
  • Чедвик Боузман — “Ма Рейни: Мать блюза”
  • Энтони Хопкинс — “Отец”
  • Гари Олдман — “Манк”
  • Стивен Ян — “Минари”

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис — “Ма Рейни: Мать блюза”
  • Андра Дэй — “Соединенные Штаты против Билли Холидей”
  • Ванесса Кирби — “Фрагменты женщины”
  • Фрэнсис МакДорманд — “Земля кочевников”
  • Кэри Маллиган — “Девушка, подающая надежды”

Лучшая работа оператора

  • “Манк”
  • “Иуда и чёрный мессия”
  • “Земля кочевников”
  • “Суд над чикагской семеркой”
  • “Новости со всех концов света”

Лучшая мужская роль второго плана

  • Саша Барон Коэн — “Суд над чикагской семеркой”
  • Дэниэл Калуя — “Иуда и чёрный мессия”
  • Лакит Стэнфилд — “Иуда и чёрный мессия”
  • Пол Раджи — “Звук металла”
  • Лесли Одом младший — “Одна ночь в Майами”

Лучшая женская роль второго плана

  • Мария Бакалова — “Борат 2”
  • Юн Ё-джон — “Минари”
  • Гленн Клоуз — “Элегия Хиллбилли”
  • Оливия Колман — “Отец”
  • Аманда Сайфред — “Манк”

Лучший документальный фильм

  • “Коллектив”
  • “Лагерь калек”
  • “Время”
  • “Крот”
  • “Мой учитель-осьминог”

Лучшая музыка

  • “Пятеро одной крови”
  • “Манк”
  • “Минари”
  • “Новости со всех концов света”
  • “Душа”

Церемония оглашения победителей состоится 25 апреля.

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