Обзор предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону

Чешская равнина определенно наше все. Неделю назад мы уже констатировали: белорусы спустились c гор, и задышалось свободнее. И побежалось. А в отдельных случаях и застрелялось.

Первый из двух этапов в Нове-Место принес женской сборной Беларуси серебро эстафеты. Второй тоже не остался без белорусского представительства на подиуме. О том, как это произошло рассказывает “Прессбол”.

В целом, Динара Алимбекова хорошо себя чувствовала и на прошлой неделе. Четвертое место в спринте, с нулем в графе “промахи” – лучшее тому доказательство. Но впечатления смазал пасьют, в котором олимпийская чемпионка умудрилась не закрыть аж семь мишеней. Причем даже с такой форой Динара не покинула топ-30, показав 15-ю скорость и проиграв ногами лидеру лишь 24 секунды.

Постфактум спортсменка объяснила причину срыва на “лежке”, где закрыла лишь одну мишень. Тренеры на втором круге не предоставили Алимбековой информацию о стрельбе и ветре. В итоге, та не совсем верно оценила ветровую обстановку и не внесла нужную поправку. К счастью, на втором этапе в Нове-Место такого казуса не случилось.

Вначале было шестое место в спринте, причем с одним промахом. И четвертой скоростью, лишь в 20 секундах от Экхофф. Лишь, потому что Тирил в этом сезоне королева во всем. Алимбекова извлекла уроки из первого этапа, изучила все нюансы трассы, чтобы развивать максимальную скорость и не терять много на поворотах. А когда чувствуешь себя комфортно на дистанции, то и стрелять веселее. Это правило работает не со всеми, но с Динарой сработало в преследовании.

В длинной гонке она бежала чуть медленнее, чем в спринте. Это можно объяснить тем, что на последнем кругу дистанции нужно бежать в одиночку, без ближайших ориентиров. Но зато все рубежи Алимбекова прошла чисто и идеально отстрелялась. Обе эти гонки случились в нынешнем сезоне, обе были гонками преследования, и в обеих Динара заняла второе место. Благодаря удачному этапу, Динара несколько оторвалась от соперниц в борьбе за победу в молодежном зачете: Маркета Давидова проигрывает белоруске уже 30 очков, а Ингрид Тандреволд и Эльвира Эберг вовсе оказались вне топ-10 генеральной классификации.

Очень хорошо чувствовала себя в Нове-Место и Анна Сола. Неделю назад у нее была отличная связка из 11-го и 7-го места. В этот раз получилось хуже, но не из-за скорости. То, что работает с Алимбековой, пока не работает с Анной. То самое правило, по которому скорость придает уверенности на рубежах. В спринте Сола с тремя кругами попала в топ-30 — такое в Кубке мира могут позволить себе только сильные лыжницы.

В преследовании уроженка Шумилино просто порхала — вторая скорость! Но четыре круга ограничили прогресс в таблице 22-м местом. Ожидать лучшей стрельбы от Солы было сложно. Учитывая специфическую ветровую обстановку в Нове-Место. Стрельбу здесь срывали даже признанные снайперы калибра Дарьи Блашко, которая в смешанной эстафете едва не отправилась на штрафной круг. Сола, тем не менее, продолжила восхождение в общем зачете, где она уже 27-я.

Подпортил ветер выходные и Елене Кручинкиной, которая в длинной гонке показала четвертую скорость. Она позволила биатлонистке подняться с 51-го места на 28-е — чуть ли не лучший прогресс среди всех участниц. И это при трех промахах. Потенциал на равнине у Елены отличный, что она, к слову, показала в минувшем сезоне в Раубичах, пусть и на чемпионате Европы. Но ее с Солой ждут изнурительные дополнительные занятия по стрелковому компоненту.

Позитив в Нове-Место нашла и Ирина Кривко, сезон для которой вышел максимально депрессивным. Из роли абсолютного лидера последомрачевской сборной она перекочевала на место четвертого номера. Но в этот уик-энд Ирина в обеих гонках прорвалась в очки. Причем в “пасьюте” допустила лишь один промах и остановилась в шаге от топ-20. Правда, в классической смешанной эстафете подвела координация: падение на спуске перед стадионом на первом же круге задало тон всей последующей гонке. В этом свете десятое итоговое место выглядит более-менее удачным исходом.

Второй этап в Нове-Место очертил для женской сборной еще год назад казавшиеся нереальным перспективы. Белоруски в шаге от максимальной квоты на будущий сезон. В Кубке наций осталась лишь одна гонка — спринт в не менее равнинном, а значит удобном Эстерсунде.

А до сборной России, за вычетом худших гонок, всего одно очко! 6053 балла у россиянок, 6052 у белорусок. Это, как вы понимаете, без учета последнего спринта. В котором шансы очень даже неплохие.

В последней личной гонке, что шла в зачет Кубка наций, во втором спринте в Нове-Место, белоруски набрали на 47 очков больше, чем россиянки. В первом спринте в Чехии впереди были соперницы — на 30 баллов.

Предсказывать что-то сложно. Напомним, в гонке учитываются три лучших результата от страны. Вот она, главная интрига финала Кубка мира. Пятое место принесет сборной максимальную квоту в шесть биатлонисток в заявке на спринты и индивидуальные гонки.

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