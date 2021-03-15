Народный опрос: 72 процента активных сторонников перемен планируют выйти на День воли

32% активных сторонников перемен точно выйдут на марш в День воли 25 марта, а еще 40% скорее выйдут на марш.

Среди пассивных сторонников перемен, планирующих выйти на марш в марте, 27%. Из них точно выйдут на улицы 4%. Последние подобные праздники или события (Новый год, Всебелорусское национальное собрание) не вызывали такую реакцию.

Об этом говорится в новом исследовании, подготовленном Народным опросом – волонтерским проектом для проведения независимых социсследований в Беларуси.

Организаторы опроса попросили респондентов дать оценку вероятности своего участия в уличном протесте при разном количестве участников в их населенном пункте. Если ориентироваться на долю 27% от тех, кто сейчас имеет намерение выйти среди пассивных сторонников перемен (у кого больше барьеров это сделать), то эта доля достигается при условии:

Выйдут хотя бы несколько сот жителей — в деревне, агрогородке, городе, районном центре;

Выйдет хотя бы одна тысяча жителей — в областном центре;

Выйдут 30–60 тысяч жителей — в Минске.

Лидеры протестов

При этом сторонники перемен определились, кого считают лидерами протеста. Это –Cветлана Тихановская, Координационный совет (КС), Народное антикризисное управление (НАУ), Павел Латушко и — с недавнего времени — инициатива ByPol. Их деятельность вызывает у сторонников перемен наибольшее доверие.

Меньше доверия вызывает деятельность фонда BySol (ему доверяют 67% тех респондентов, кто следит за деятельностью фонда — по сравнению с 83% у ByPol, например) и Вероники и Валерия Цепкало (им доверяют только 44% среди тех, кто следит за деятельностью).

Что должны делать лидеры?

Относительно того, как должны действовать лидеры протеста: брать управление протестом в свои руки или оставить его низовой самоорганизации, объединяться или выступать автономно, разрабатывать реформы для будущей Беларуси или сконцентрироваться на победе над режимом А.Лукашенко — у сторонников перемен нет единой позиции. Оба полюса вариантов получают примерно одинаковую поддержку, причём как среди активных, так и среди пассивных сторонников. При этом каждый четвёртый пассивный сторонник затрудняется определить своё мнение по вопросу. Возможно, это говорит о том, что у людей небольшой опыт политического активизма, им просто не на что опираться в своём мнении о том, что одна стратегия работает лучше другой.

Причины неучастия в протестах

Также в ходе опроса люди пояснили, почему активно не участвуют в протестах.

Главная причина, которую назвал 61% опрошенных – страх физических репрессий (быть покалеченным, сесть в тюрьму).

На втором месте – опасение за то, что придется оставить семью без средств к существованию. Так ответило 37% респондентов.

Еще 25% призналось, что им не с кем оставить детей или других, зависимых от них членов семей.

Ответ: «Протест спал, выходит слишком мало людей», набрал 24% голосов.

Страх потерять работу оказался существенным поводом для 20% респондентов.

Однако пассивные сторонники перемен готовы участвовать в более безопасных формах протеста. Самые распространённые формы протеста, по данным на конец февраля 2021: отказ от покупок, связанных с режимом А. Лукашенко, приветственные сигналы автомобилей, украшение протестной символикой окон, отказ от оплаты коммунальных платежей и пожертвования в помощь пострадавшим.

Методология

Еженедельно независимая исследовательская команда Народного опроса опрашивает по 2–4 тысячи респондентов, 99% из которых поддерживают протестное движение в Беларуси. При этом примерно половина респондентов, по собственному определению, активно участвуют в протестах (“активные сторонники перемен”), а остальные активно не участвуют (“пассивные сторонники перемен”).

В этом исследовании представлен анализ данных опросов, проведенных с 13 декабря 2020 г. по 3 марта 2021 г.

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