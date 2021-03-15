На «Минской лыжне» чиновник четыре раза упал при приближении Лукашенко

Участник соревнований «Минская лыжня» умудрился четыре раза упасть, когда его начал обгонять Александр Лукашенко. В результате команда Лукашенко победила.
Кем был этот подающий надежды лыжник, пока не известно.
В соревнованиях участвовали команда Александра Лукашенко (в ней также бежал его сын Николай), а также команды команды Администрации президента, Совета министров, Управделами президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.
В итоге победила команда Лукашенко. Второе и третье места заняли чиновники Витебской и Брестской областей.
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