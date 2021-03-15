Министерство образование не видит потребности в ИТ-кадрах

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Сергей Касперович рассказал агентству «Минск-Новости» о возможных изменениях во вступительной кампании. В частности он отметил, что не видит «роста потребности экономики» в айтишниках.

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Министерство образование не видит потребности в ИТ-кадрах
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования РБ. Фото: TUT.BY

Сергей Касперович:

— Сегодня мы не видим роста потребности экономики в таких кадрах. Однако ИТ-компании не всегда могут спрогнозировать, сколько им потребуется специалистов через 4–5 лет. Со слов самих заказчиков, они во многих случаях работают в рамках отдельных проектов, которые имеют весьма небольшой срок реализации. Условно, есть краткосрочный проект, под него подбирается персонал, например, на год. А после никто не знает, понадобятся ли и в каком количестве новые сотрудники, — пояснил Касперович.

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