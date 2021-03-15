Мартов рассказал о статистике по ковиду и готовности Беларуси к третьей волне

Статистика по ковиду у нас не имеет ничего общего с действительностью. Люди, которые провалили первую волну, пришли бороться со второй. Никаких новшеств, никаких системных решений проведено не было. Смена руководства ни к чему не привела.

Об этом рассказал в интервью «Маланке» заведующий отделения витебской БСМП, где в январе произошло ЧП, Владимир Мартов.

«Можно замолчать, можно сделать вид, что ничего не произошло. Но все мои коллеги, которые принимали участие в исправлении ситуации, шокированы. Те факты, о которых мы «голосили», не были услышаны», – отметил врач.

Основная проблема, по словам Мартова – в том, что люди, призванные решать подобные вопросы, не умеют этого делать.

«Не просто люди, которые призваны «держать и не пущать», сдавать деньги в профсоюз. Эти люди призваны решать проблемы. Все проблемы, которые возникают, нужно просто решать, это отдельная профессия», – отметил доктор.

О статистике

На этой неделе вышло исследование ученых Иерасулима, выводы в котором сводятся к тому, что смертность от ковида в Беларуси занижена как минимум в 15 раз.

«Статистика по ковиду у нас не имеет никакого отношения к действительности. Какие бы цифры ни подавали наверх, наверху тиражируются совсем другие цифры. К этому нужно относиться спокойно. Где у нас нормальная статистика? Это продажная девка социализма», – считает врач.

О готовности к третьей волне коронавируса

По словам Мартова, «готовность» не меняется, потому что на самом деле никаких новшеств, никаких системных решений принято не было.

«Смена менеджмента, который не справился первой волной, ни к чему не привела. Ничего не произошло, пришли те же самые руководители, те же самые люди, которые провалили первую волну. Это тоже шокирующая ситуация. Та же самая система подачи кислорода, те же самые аппараты работают непрерывно. Тот же самый персонал уставший. Мои коллеги не готовы продолжать работу в том же темпе и в таких условиях, с которых мы сейчас работаем, этого я очень боюсь. Потому что есть люди, которых надо лечить», – сказал Мартов.

История вопроса

Напомним, завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов TUT.BY рассказал о ЧП в его больнице. Затем он на своей страничке в соцсети пояснил конкретно, что именно произошло: как возникли перебои с подачей кислорода, умирали люди. Как приезжала комиссия и не помогла решить проблему.

12 марта Александр Лукашенко посетил больницу в Молодечно. Там он спросил у глава Минздрава Дмитрия Пиневича о ЧП с кислородом в БСМП Витебска. Тот ответил, что «были небольшие перебои». Лукашенко сказал, что «если это очередная политика», то человека надо поставить на место. Пиневич обещал поставить.

14 марта глава Минздрава осторожно заявил, что перебои с подачей кислорода в витебской БСМП не связаны с гибелью больных, и что в вопросе о ЧП еще будут разбираться.

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