Кто вошел в состав комиссии, которая будет разрабатывать изменения в Конституцию

В Беларуси начинает работу Конституционная комиссия, которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в Основной закон страны. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал ее состав.

Сегодня комиссия проводит свое первое совещание.

В комиссию вошли 34 человека. Среди них есть ожидаемые лица, например премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, депутаты Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая, Валерий Мицкевич, Валентин Семеняко.

Кроме того, в комиссию вошли:

сенаторы Наталья Якубицкая , Сергей Сивец , Татьяна Рунец , сенатор и руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо ;

, , , сенатор и руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии ; экс-депутат и глава Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол ;

; председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец , председатель Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик , председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич , председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров ;

, председатель Калинковичского районного Совета депутатов , председатель Новополоцкого городского Совета депутатов , председатель Минского городского Совета депутатов ; заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Елена Семашко ;

; доцент кафедры конституционного права юрфака БГУ Татьяна Масловская ;

; председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман, глава холдинга «Марко» Николай Мартынов , генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович ;

, генеральный директор ОАО «МАЗ» ; заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович ;

; председатель комитета по цифровой трансформации Владимир Басько ;

; председатель «Молодежного парламента» при Национальном собрании Егор Макаревич ;

; режиссер Александр Ефремов.

Есть и неожиданные фамилии. Например, заниматься разработкой изменений в Конституцию будут паралимпиец Алексей Талай, политолог Александр Шпаковский, Юрий Воскресенский, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан, экс-заместитель главы Нацбанка, а сейчас председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков, а также бывший генеральный прокурор Григорий Василевич.

Красной точкой на фотографии, вероятно, обозначен Александр Лукашенко.

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