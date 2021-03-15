Коронавирус, возможно, запускает процессы старения

Коронавирусная инфекция, возможно, запускает процессы старения, выразила мнение директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в понедельник, 15 марта, в ходе VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

Как отметила специалист, некоторые ученые называют коронавирус болезнью старения, передает «Газета.ру».

«Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ткачева добавила, что помимо основных симптомов коронавируса — кашля, лихорадки и одышки — у пожилых пациентов возможен еще и делирий — расстройство, которое сопровождается нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала в первую очередь вакцинировать от коронавируса пожилых людей, чтобы избежать среди данной возрастной категории риска заболевания COVID-19, который возрос из-за отмены режима самоизоляции.

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