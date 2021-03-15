Как российский импорт выдавливает с рынка белорусские товары

В десятку важнейших товаров, которые в прошлом году импортировали из России белорусские предприятия, вошли телевизоры и мучные кондитерские изделия. Это – два из многих потребительских сегментов, где российские компании потеснили за последние годы отечественных производителей.

Объем импорта хлеба и мучных кондитерских изделий, например, составил в 2020 году почти 98 млн долларов и вырос к 2019 году на 5,8%. Телевизоров, мониторов и проекторов было импортировано на 0,3% меньше к 2019 году, но объем все равно остается внушительным – около 99 млн долларов.

По обоим направлениям в Беларуси есть собственная промышленность — хлебокомбинаты, «Слодыч», «Витьба», «Горизонт», «Витязь».

На 10% увеличились поставки веществ поверхностно-активных, моющих и чистящих средств. В прошлом году из России на белорусский рынок их было завезено на сумму 88,5 млн долларов. В самой Беларуси эта продукция производится фабриками «Сонца», «Бархим» и небольшими компаниями. На 9,6% выросли поставки предметов гигиены для женщин и детей (объем импорта свыше 83 млн долларов). Их производят в Беларуси несколько частных компаний.

Последние две позиции входят в двадцатку важнейших импортных товаров из России.

«Завтра твоей страны» изучило, по каким потребительским направлениям российские производители и продавцы за последние пять лет наиболее заметно нарастили поставки, усиливая конкуренцию и создавая проблемы местным производителям.

Импортный товар Объем импорта в 2015г., в млн долларов Объем импорта в 2020г., в млн. долларов Основные белорусские производители Телевизоры, мониторы и проекторы 88,3 98,9 «Горизонт», «Витязь» Хлеб и мучные кондитерские изделия 68,9 97,8 Хлебокомбинаты, «Слодыч», «Витьба» Вещества поверхностно-активные, моющие и чистящие средства 64,5 88,5 «Сонца», «Бархим» Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао 63,3 69,1 «Коммунарка», «Спартак» Холодильники, морозильники и бытовое оборудование 47,2 67,4 «Атлант» Стиральные машины 32,6 48,2 «Атлант» Кондитерские изделия из сахара, включая белый шоколад 25,2 35,3 «Коммунарка», «Спартак» Пиво 23,8 27,9 «Аливария», «Бобруйский бровар», «Лидское пиво», «Криница» Свитера, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные 9, 1 14,3 Концерн «Беллегпром» Майки, фуфайки трикотажные 8,2 12,0 Концерн «Беллегпром» и частные производители Прочая деревянная мебель 6,1 11,9 Концерн «Беллесбумпром» и частные производители Одежда женская трикотажная 6,1 11,5 Концерн «Беллегпром» и частные производители Верхняя одежда мужская текстильная 5,9 10,8 Концерн «Беллегпром» и частные производители Плавленые сыры 3,2 4,7 Государственные и частные молокоперерабатывающие заводы Мебель деревянная типа спальной 2,0 3,8 Концерн «Беллесбумпром»

По данным Национального статистического комитета РБ

Поделиться ссылкой: