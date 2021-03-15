Как российский импорт выдавливает с рынка белорусские товары

В десятку важнейших товаров, которые в прошлом году импортировали из России белорусские предприятия, вошли телевизоры и мучные кондитерские изделия. Это – два из многих потребительских сегментов, где российские компании потеснили за последние годы отечественных производителей.
Объем импорта хлеба и мучных кондитерских изделий, например, составил в 2020 году почти 98 млн долларов и вырос к 2019 году на 5,8%. Телевизоров, мониторов и проекторов было импортировано на 0,3% меньше к 2019 году, но объем все равно остается внушительным – около 99 млн долларов.
По обоим направлениям в Беларуси есть собственная промышленность — хлебокомбинаты, «Слодыч», «Витьба», «Горизонт», «Витязь».
На 10% увеличились поставки веществ поверхностно-активных, моющих и чистящих средств. В прошлом году из России на белорусский рынок их было завезено на сумму 88,5 млн долларов. В самой Беларуси эта продукция производится фабриками «Сонца», «Бархим» и небольшими компаниями. На 9,6% выросли поставки предметов гигиены для женщин и детей (объем импорта свыше 83 млн долларов). Их производят в Беларуси несколько частных компаний.
Последние две позиции входят в двадцатку важнейших импортных товаров из России.
«Завтра твоей страны» изучило, по каким потребительским направлениям российские производители и продавцы за последние пять лет наиболее заметно нарастили поставки, усиливая конкуренцию и создавая проблемы местным производителям.
|Импортный товар
|Объем импорта в 2015г., в млн долларов
|Объем импорта в 2020г., в млн. долларов
|Основные белорусские производители
|Телевизоры, мониторы и проекторы
|88,3
|98,9
|«Горизонт», «Витязь»
|Хлеб и мучные кондитерские изделия
|68,9
|97,8
|Хлебокомбинаты, «Слодыч», «Витьба»
|Вещества поверхностно-активные, моющие и чистящие средства
|64,5
|88,5
|«Сонца», «Бархим»
|Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао
|63,3
|69,1
|«Коммунарка», «Спартак»
|Холодильники, морозильники и бытовое оборудование
|47,2
|67,4
|«Атлант»
|Стиральные машины
|32,6
|48,2
|«Атлант»
|Кондитерские изделия из сахара, включая белый шоколад
|25,2
|35,3
|«Коммунарка», «Спартак»
|Пиво
|23,8
|27,9
|«Аливария», «Бобруйский бровар», «Лидское пиво», «Криница»
|Свитера, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные
|9, 1
|14,3
|Концерн «Беллегпром»
|Майки, фуфайки трикотажные
|8,2
|12,0
|Концерн «Беллегпром» и частные производители
|Прочая деревянная мебель
|6,1
|11,9
|Концерн «Беллесбумпром» и частные производители
|Одежда женская трикотажная
|6,1
|11,5
|Концерн «Беллегпром» и частные производители
|Верхняя одежда мужская текстильная
|5,9
|10,8
|Концерн «Беллегпром» и частные производители
|Плавленые сыры
|3,2
|4,7
|Государственные и частные молокоперерабатывающие заводы
|Мебель деревянная типа спальной
|2,0
|3,8
|Концерн «Беллесбумпром»
По данным Национального статистического комитета РБ