Как российский импорт выдавливает с рынка белорусские товары

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Иллюстративный снимок. Фото https://news.myseldon.com

В десятку важнейших товаров, которые в прошлом году импортировали из России белорусские предприятия, вошли телевизоры и мучные кондитерские изделия. Это – два из многих потребительских сегментов, где российские компании потеснили за последние годы отечественных производителей.

Объем импорта хлеба и мучных кондитерских изделий, например, составил в 2020 году почти 98 млн долларов и вырос к 2019 году на 5,8%. Телевизоров, мониторов и проекторов было импортировано на 0,3% меньше к 2019 году, но объем все равно остается внушительным – около 99 млн долларов.

По обоим направлениям в Беларуси есть собственная промышленность — хлебокомбинаты, «Слодыч», «Витьба», «Горизонт», «Витязь».

На 10% увеличились поставки веществ поверхностно-активных, моющих и чистящих средств. В прошлом году из России на белорусский рынок их было завезено на сумму 88,5 млн долларов. В самой Беларуси эта продукция производится фабриками «Сонца», «Бархим» и небольшими компаниями. На 9,6% выросли поставки предметов гигиены для женщин и детей (объем импорта свыше 83 млн долларов). Их производят в Беларуси несколько частных компаний.

Последние две позиции входят в двадцатку важнейших импортных товаров из России.

«Завтра твоей страны» изучило, по каким потребительским направлениям российские производители и продавцы за последние пять лет наиболее заметно нарастили поставки, усиливая конкуренцию и создавая проблемы местным производителям.

Импортный товарОбъем импорта в 2015г., в млн долларовОбъем импорта в 2020г., в млн. долларовОсновные белорусские производители
Телевизоры, мониторы и проекторы88,398,9«Горизонт», «Витязь»
Хлеб и мучные кондитерские изделия68,997,8Хлебокомбинаты, «Слодыч», «Витьба»
Вещества поверхностно-активные, моющие и чистящие средства64,588,5«Сонца», «Бархим»
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао63,369,1«Коммунарка», «Спартак»
Холодильники, морозильники и бытовое оборудование47,267,4«Атлант»
Стиральные машины32,648,2«Атлант»
Кондитерские изделия из сахара, включая белый шоколад25,235,3«Коммунарка», «Спартак»
Пиво23,827,9«Аливария», «Бобруйский бровар», «Лидское пиво», «Криница»
Свитера, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные9, 114,3Концерн «Беллегпром»
Майки, фуфайки трикотажные8,212,0Концерн «Беллегпром» и частные производители
Прочая деревянная мебель 6,111,9Концерн «Беллесбумпром» и частные производители
Одежда женская трикотажная6,111,5Концерн «Беллегпром» и частные производители
Верхняя одежда мужская текстильная5,910,8Концерн «Беллегпром» и частные производители
Плавленые сыры3,24,7Государственные и частные молокоперерабатывающие заводы
Мебель деревянная типа спальной2,03,8Концерн «Беллесбумпром»

По данным Национального статистического комитета РБ

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