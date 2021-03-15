Глава Минздрава прокомментировал ЧП с кислородом в БСМП Витебска и непродление контракта с Мартовым

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич охарактеризовал завотделением реанимации витебской БСМП Владимира Мартова как профессионала, но подчеркнул, что, по его данным, перебои в подаче кислорода в больнице не были причиной гибели пациентов.

Об этом он сообщил корреспонденту СТВ, сюжет показали в итоговой еженедельной программе на телеканале, пишет TUT.BY.

— Владимир Юрьевич, заведующий отделением реанимации больницы скорой помощи в Витебске, он профессионал, я его знаю достаточно давно. Владимир Юрьевич имеет свою профессиональную позицию, вместе с тем еще и другую какую-то позицию, политическую может быть. Действительно, он сообщал, в том числе мне, об имеющих место инцидентах. Скажем так, вопрос с кислородом был одним из элементов, — рассказал министр здравоохранения.

Глава Минздрава сообщил, что на место были отправлены специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, но и в целом оценили работу больницы.

— Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич, — добавил Пиневич.

Он также рассказал, что в БСМП Витебска был выявлен целый ряд нарушений, например — факт нарушения санэпидемрежима, что могло и скорее всего приводило к внутрибольничному заражению коронавирусом персонала, в том числе в «красной зоне».

— Отмечалось, что, к сожалению, Владимир Юрьевич своим плохим примером показывает несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в «красной зоне».

Пиневич отметил, что меры дисциплинарного воздействия приняты к целому ряду специалистов больницы скорой помощи.

— В принципе, продление или непродление контракта — это право нанимателя. Думаю, что не только и не столько этот факт сыграл роль. Наверное, были какие-то вопросы к заведующему отделением, поскольку это структурное подразделение и это не просто доктор — он несет ответственность прежде всего за пациентов и за свой коллектив. Еще раз повторюсь, мы рассмотрим более глубоко, когда получим исчерпывающий ответ, решение Витебска. Мы рассмотрим этот вопрос повторно на лечебно-контрольном совете Министерства.

На уточняющий вопрос корреспондента, связана ли гибель пациентов, о которой говорил Владимир Мартов, с проблемами с кислородом в БСМП Витебска, глава Минздрава ответил отрицательно.

— По нашим данным, нет. По представленным в наш адрес данным — нет. Сейчас еще раз просматриваем на лечебно-контрольном совете эту ситуацию. На то заявление, которое было рассмотрено, есть документы, которые не подтвердили данный факт, но раз руководитель структурного подразделения еще раз заявил, мы рассмотрим повторно на лечебно-контрольном совете.

ЧП с кислородом в БСМП Витебска

Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов на днях рассказал TUT.BY о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека». Медик сообщил об этом министру Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне, самому же Мартову с апреля не продлевают контракт.

В пятницу, 12 марта, Александр Лукашенко побывал в Молодечненской центральной районной больнице и там спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича об этом ЧП. «Были небольшие перебои», — так ситуацию прокомментировал Пиневич. Лукашенко же потребовал: «Ну, если там политика, то, значит, надо на место человека ставить». «Поставим», — пообещал Пиневич.

«Подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет», — ответил на это Владимир Мартов.

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