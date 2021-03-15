Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет онлайн с 18 по 21 марта

Фестиваль пройдет онлайн, на платформе www.mojeekino.pl с 18 по 21 марта. Вход на все показы в рамках фестиваля бесплатный! Кинопоказы доступны для зрителей, проживающих только на территории Беларуси.

В этом году зрители Фестиваля польских фильмов «Висла» смогут увидеть новые польские картины последних 2 лет, в том числе фильм «Железный мост» – полнометражный дебют Моники Йордан-Млодзяновской – это, в свою очередь, драматическая история о трех героях, втянутых в любовные отношения.

«Дочь тренера» – в своем последнем фильме Лукаш Гжегожек сочетает в себе элементы дорожного кинематографа с рассказом о вступлении во взрослую жизнь и поиске собственной идентичности. История отца-тренера и дочери-спортсменки показывает путь, измеренный в сотнях километров от одного провинциального турнира к другому. Однако это будет не путь к спортивному пику, а путь к зрелости и независимости.

Для любителей документального кино будет предложен фильм «Последняя гора» Дариуша Залуского – рассказ о силе человеческого духа, а также о решимости, выходящей за рамки здравого смысла. Это запись национальной польской экспедиции на К2, которая проходила в конце 2017 – начале 2018 года, и ее целью было покорение второй по высоте вершины в мире. Экспедиция прерывается трагедией, разворачивающейся на близлежащей Нанга Парбат.

Некоторым людям требуется всего один час, чтобы переместить зрителя, даже сделав это своего рода вызовом, поэтому Петр Дылевский решил, что его полный метраж не будет содержать лишней минуты. В «Гнилых ушах» он рассказывает об отношениях, в которые закрались страх и сомнение. Такой тип кино обычно ведет зрителя через нарастание напряжения вплоть до катартического кульминационного момента, и если вы ищете его, этот фильм, безусловно, не разочарует.

На экранах кинотеатров также будет показан один из самых интересных дебютов последних лет – «Сверхновая» Бартоша Крухлика. Фильм рассказывает кажущуюся очевидной историю: на дороге возле села происходит трагическая авария. Жертвами становятся мать и двое детей, а виновником аварии – известный политик. Полицейская драма смешивается с социальным натурализмом, при этом уровень напряжения настолько высокий, что одно ложное движение может привести к взрыву.

Традиционно в программу будет включен блок короткометражных фильмов студентов Киношколы Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ

Все кинопоказы бесплатны.

Для доступа необходимо зарегистрироваться на платформе.

Фильмы доступны на вкладке «Wisła » в верхнем меню.

Фильмы будут показаны на польском языке с русскими субтитрами.

С начала фестиваля у зрителей есть 4 дня для просмотра фильма. Фестиваль продлится до 21 марта, поэтому доступ ко всем фильмам истекает в 23:59 этого дня.

Если зритель начинает просмотр в последнюю минуту и доступ прекращается, тогда ему будет доступна продолжительность видео + дополнительные 60 минут.

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