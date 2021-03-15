Болгария готовится принимать туристов с 1 мая

Туристический сезон в Болгарии планируют начать с 1 мая, сообщила в интервью «НОВА Воскресенье», а также на своей странице в Facebook вице-премьер и министр туризма республики Марияна Николова.

По ее словам, 15 марта власти страны намерены утвердить противоэпидемические меры к новому туристическому сезону.

«Планируем открыть его раньше, уже с 1 мая, что в условиях пандемии нам даст возможность соблюдать требования санитарных властей», – пояснила министр.

Министр также сообщила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже согласованы. Болгарское правительство поддерживает предложенный Евросоюзом сертификат о состоянии здоровья, который должен быть принят на следующей неделе.

Глава болгарского минздрава Костадин Ангелов уточнил, что для туристов будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией так называемый «зеленый коридор». Он позволяет посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Поделиться ссылкой: