Беларусь вошла в Топ-10 мировых экспортеров мяса кур

Беларусь два года подряд удерживала 8-ю строчку в мировом рейтинге экспортеров куриного мяса. Однако выручка от продаж этого продукта немного сократилась.

Беларусь в 2019 году заняла 8-е место в мире по продажам свежего или охлажденного куриного мяса за рубеж. Ее доля в мировом курином экспорте составила 2,6%. В стоимостном выражении белорусский экспорт мяса кур равнялся 174,3 млн долларам, сообщает Thinktanks.by.

В 2018 году Беларусь выручила от продажи свежего куриного мяса за пределы страны 178,9 млн долларов, контролируя таким образом 2,7% мирового экспорта. То есть за год продажи куриного мяса Беларусью несколько сократились.

Мировые продажи свежей курицы в 2019 году составили 6,7 миллиарда долларов.

Самыми быстрорастущими экспортерами свежего мяса птицы с 2015 года являются: Польша (рост на 106,4%), Австрия (рост на 68,4%), Испания (рост на 59%) и Нидерланды (рост на 35,1%).

Топ-10 экспортеров свежей курицы в мире

Нидерланды: 1,5 миллиарда долларов США (21,9% от общего экспорта свежей курицы) Польша: 1,3 миллиарда долларов (19,2%) Бельгия: 669 миллионов долларов (9,9%) США: 566 миллионов долларов (8,4%) Германия: 436,2 миллиона долларов (6,5%) Китай: 253 миллиона долларов (3,8%) Франция: 220,5 млн долларов (3,3%) Беларусь: 174,3 млн долларов (2,6%) Австрия: 157 миллионов долларов (2,3%) Испания: 155 миллионов долларов (2,3%)

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