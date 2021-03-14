Строительный кран упал на рельсы на станции “Минск-Восточный

ЧП произошло в субботу вечером: неэксплуатируемый козловой кран КК-12,5 упал на первый главный путь железнодорожной станции «Минск-Восточный» во время работ его по демонтажу.

К счастью, пострадавших нет. В результате происшествия поврежден оптоволоконный кабель и металлический забор ОАО «МЗОР». Движение двух пассажирских электропоездов было задержано на 9 минут, двух грузовых поездов – на 3 часа 7 минут.