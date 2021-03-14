Строительный кран упал на рельсы на станции “Минск-Восточный

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ЧП на станции Минск-Восточный
Во время демонтажа старого козлового крана он упал на главный путь станции "Минск-Восточный"
ЧП произошло в субботу вечером: неэксплуатируемый козловой кран КК-12,5 упал на первый главный путь железнодорожной станции «Минск-Восточный» во время работ его по демонтажу.
Строительный кран упал на рельсы на станции
К счастью, пострадавших нет. В результате происшествия поврежден оптоволоконный кабель и металлический забор ОАО «МЗОР». Движение двух пассажирских электропоездов было задержано на 9 минут, двух грузовых поездов – на 3 часа 7 минут.
По мнению вызванных на место происшествия сотрудников МЧС, одна из версий случившегося – нарушение проектно-производственных работ.

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