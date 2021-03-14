Степан Путило рассказал, на какие деньги делал фильм “Золотое дно”

Как рассказал в интервью DW основатель телеграм-канала, который нельзя называть, он создавал фильм о якобы «золотом дне» Лукашенко только за деньги от рекламы и пожертвований, никаких спонсоров у фильма нет.

Над фильмом, в котором утверждается о том, что Александр Лукашенко якобы живет роскошней, чем признано официально, работало пять человек, которые «по крупицам из общедоступной и закрытой информации пытались что-то раскопать». По словам Степана Путило, внесенного белорусским КГБ в список террористов, размер доходов команды небольшой. В феврале доходы даже не перекрыли расходы на зарплаты сотрудников.

— Мы работаем своими силами. Мы не содержимся, как говорит пропаганда, на какие-то западные харчи. У нас [работа обеспечивается] из рекламных доходов и донатов — пожертвований, которые присылают люди, — сообщил Путило в интервью. — Работаем, можно сказать, на общественных началах.

Команда телеграм-канала продолжает вести расследование: собирает и «раскапывает» информацию, разные источники анонимно присылают им данные, которые касаются темы выпущенного недавно фильма, заявил блогер.

Телеграм-канал, который нельзя называть, в настоящее время изменил свою роль в протестном движении, говорит его основатель.

— Мы больше не помогаем людям в координации протестов, потому что люди организуются сами во дворах, дворовых чатах.

Напомним, что фильм, выпущенный в начале марта, уже набрал на YouTube более 5 млн просмотров. Автор анонсирует, что через три недели будет выложено продолжение истории.

Внебюджетный запас “на экстреннный случай”?

А вот Александр Лукашенко уверяет, что рассказанное в фильме не соответствует действительности, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет. Как главный фигурант “Золотого дна” заявил на пресс-конференции по итогам своей победы на “Минской лыжне”, он намеревался посмотреть фильм целиком, прежде чем «провести и показать в реальности то, о чем там рассказывают».

— Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю, — заявил Александр Лукашенко журналистам после «Минской лыжни». Он сообщил, что у него есть так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай. «Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию, — врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги».

Поделиться ссылкой: