“Мы знаем о вашем безграничном мужестве. Вы нужны Беларуси!”

Светлана Тихановская обратилась к находящимся в заключении Игорю Лосику, Игорю Банцеру и Дмитрию Фурманову с просьбой прекратить голодовку.

«Вы можете не узнать о том, что я сейчас говорю эти слова. Но мы все знаем о вас и вашем безграничном мужестве. Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, беларусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси. Но как политик я делаю всt возможное, чтобы освободить вас и сотни беларусов, которые без вины заперты в соседних с вами камерах», — говорит она в видеообращении, опубликованном в Youtube.

Тихановская сообщила, что на этой неделе встречалась с делегациями ЕС и ООН, с которыми велась речь о финансовых и визовых санкциях на судей, прокуроров и руководство тюрем.

«Они обязаны допустить в тюрьмы представителей дипмиссий и послов. Они запрещают эти визиты – потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях режим удерживает наших мужей, детей, родителей и друзей. Мы можем только догадываться, в каком аду вы находитесь – раз решились порезать вены и объявить сухую голодовку», — говорит политик.

Она отмечает, что ее команда с иностранными партнерами продолжает добиваться, чтобы спецдокладчика ООН по Беларуси Анаис Марин пустили в Беларусь.

«Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто совершал незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры. Но я не знаю, есть ли у вас еще неделя. А значит, у нас нет права просто ждать чьих-то действий – ведь это ожидание ведет к страшным жертвам. Говорят, человек живет три десятка суток без еды, трое суток без воды и три минуты без воздуха. Но единственное, в чем я уверена – что, каким бы ни было ваше решение, вы уже показали, что не готовы жить ни секунды без своих убеждений», — резюмирует Тихановская.

Напомним, сейчас в Беларуси голодают в знак протеста трое политзаключенных. Гродненский музыкант и активист Игорь Банцер держит сухую голодовку 12-й день. 11 марта в Гродно в суде о начале голодовки в знак протеста против невыносимых условий содержания заявил Дмитрий Фурманов. Также стало известно, что блогер Игорь Лосик, находящийся в СИЗО почти 9 месяцев, после предъявления ему очередного обвинения попытался, по словам жены, порезать себе вены, и также объявил сухую голодовку. После его предыдущей голодовки, которая длилась 41 день, прошло лишь полтора месяца. Его жена, Дарья Лосик, опубликовала видеообращение к Лукашенко.

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