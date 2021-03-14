Леху Валенсе предстоит опасная операция на сердце: “Не знаю, встретимся ли мы снова…”

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса записал прощальное видеообращение и опубликовал его в Facebook перед тем, как лечь в больницу. По информации Super Express, 78-летнему политику предстоит серьезная операция на сердце из-за того, что в его кардиостимуляторе лопнул один из электродов.

«Не знаю, какова воля божья, но с ней всегда приходится соглашаться. В 14:00 ложусь в больницу. Что дальше? Время покажет. Я готов к двум основным исходам. Яне боюсь ничего, кроме бога (…) и рассчитываю на справедливое решение. Поэтому, не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», — сказал Валенса в видеообращении.

«Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без подтекста, без подлости, без предательства», — заявил бывший президент.

«Народная Воля» искренне желает одному из самых заметных и достойных политиков последнего столетия удачной операции и долгих лет жизни.

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