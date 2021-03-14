Инвестфонды избавляются от белорусских гособлигаций

Датский инвестиционный фонд Nordea заявил о продаже евробондов Беларуси на 186 миллионов датских крон (около 30 миллионов долларов). Как сообщает крупная датская газета Børsen, решение было принято после дебатов об ответственности за финансирование недемократического режима.

Таким образом, от евробондов Беларуси решили отказаться все четыре датские компании, купившие белорусские гособлигации летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что датские инвестфонды BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest также избавились от гособлигаций Беларуси из-за политической ситуации в нашей стране.

Кроме того, с 1 апреля откажется от инвестиций в гособлигации Беларуси датский пенсионный фонд AkademikerPension. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании. В нем говорится, что основанием для этого послужили систематические нарушения прав человека, аресты и насилие над мирными демонстрантами.

«Мы инвестируем только в те страны, которые находятся на определенном уровне с точки зрения прав человека», — говорит директор фонда Йенс Мунк Холст.

Кроме Беларуси, с 1 апреля компания исключает из списка доступных для вложения денег еще восемь стран, систематически нарушающих права человека. Это Азербайджан, Бангладеш, Джибути, Эфиопия, Ирак, Мали, Пакистан и Зимбабве.

Фонд может сохранить, а также делать новые инвестиции в частные компании, в которых доля государства составляет менее 50 процентов.

«Если говорить прямо, мы пытаемся исключить худшее из худшего, когда дело доходит до нарушений прав человека», — говорит Йенс Мунк Холст.

В общей сложности фонд намерен избавиться от инвестиций в размере около 615 миллионов датских крон не позднее 16 апреля.

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