C 15 марта Турция меняет правила въезда

15 марта вступают в силу новые правила въезда в Турцию. Кроме отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, белорусам теперь потребуется за 72 часа до прибытия зарегистрироваться на сайте турецкого минздрава и заполнить специальную онлайн-форму Form for Entry to Turkey.

Форме присваивается индивидуальный QR-код. Ее можно сохранить с сайта, можно распечатать. Анкеты, выдаваемые ранее пассажирам, больше не актуальны.

Республиканский туристический союз напоминает, что наличие ПЦР-теста будет необходимым условием для въезда в Турецкую Республику до 26 мая.

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